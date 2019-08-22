ЖКХ

Собственники или «управляйки»? - как сделать жилищные условия комфортнее

Жители Псковской области нередко считают, что в неблагоприятном состоянии их домов и дворов виноваты управляющие компании. Руководители же организаций могут сказать то же самое о самих жителях. Корреспондент Псковской Ленты Новостей выяснил, на что надо обращать внимание и как действовать сторонам, чтобы прийти к жилищно-коммунальному благополучию.

Когда-то жители Псковской области собирались лишь во дворах и на лестничных клетках, чтобы вынести такие вопросы на публику. Теперь же львиная доля бурных обсуждений по теме перекочевала в интернет. Речь о работе управляющих компаний (УК).

В прокуратуре Псковской области разъясняют, что таких организаций в регионе - 107, а товариществ собственников жилья (ТСЖ) - 14.

На жалобу - по статье

Так, сейчас сайт губернатора пестрит жалобами о состоянии дворов, крыш, фасадов, подъездов многоквартирных домов. Здесь все: сыплющийся c обшарпанных стен бетон, протекающие потолки, залитые водой подвалы, неосвещенные коридоры, раскиданные до квартир окурки, объедки и упаковки. Даже - запущенные детские площадки.

Однако ответы компетентных чиновников сигнализируют, что «управляйки» - далеко не всегда корень этих жилищно-коммунальных бед.

Оперируют же специалисты постановлением правительства РФ № 354 (О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов). В акте: условия предоставления и ограничения коммунальной услуги, оформления соответственного договора, перерасчета, изменения ее стоимости в том числе. Также - права, обязанности исполнителя и потребителя, порядок использования и обслуживания счетчиков.

А о минимуме работ и услуг УК эксперты предлагают жильцам узнать из постановления правительства № 290. Там о содержании, проверке и восстановлении несущих конструкций, покрытий и перекрытий, колонн и столбов, подвалов, крыш, лестниц, фасадов, окон и дверей. Также - о пригодности не только участков и помещений, но и мусоропроводов, печей, вентиляции, лифтов, устройств водо-, тепло- и электроснабжения. Пункты содержат информацию и по отделке, удобствам для инвалидов, пожарной безопасности.

К кому бежать?

Но если жалоба оправдана, директор УК «Псковжилсервис» Андрей Тарасов советует, в первую очередь, обращаться в жилищную инспекцию.

«Там отслеживают все нарушения, выдает предписание, штрафует организацию».

У «Псковжилсервиса» - около 40 домов. Значительная их часть - на улицах Владимирской, Никольской, Окольной, Кузбасской Дивизии, а также - по Александровскому проезду.

А с нарушениями требований лицензирования, обозначенных в статьях 192 - 202 Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ), руководитель УК «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков, рекомендует направляться в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области. Жителям Пскова же директор напоминает, что при администрации Пскова есть контрольное управление.

Под опекой «Микрорайона №2» - примерно 70 домов: в основном на Рижском проспекте, улицах Народной и Юбилейной.

В областной прокуратуре же - другой инстанции, активно принимающей поток недовольства «управляйками», - уверяют, что некоторые из этих организаций разнообразно пренебрегают жилищным законодательством. Частые случаи: начисление лишней платы за обращение с ТКО, нарушение условий ремонта лестничных площадок, уборки подъездов и прилегающей территории, проверок вентиляционных каналов, низкое качество водо- и теплоснабжения.

Поможет диалог

«Но даже прокуратура не заставит управляющую компанию делать капремонт, если последняя - не собирала на это деньги, - отмечает руководитель УК «Пароменское» Елена Исправникова. - Чтобы организацию обвинять в бездействии, - нужно убедиться, что невыполненные задачи - именно на ней. Узнать, есть ли у нее средства, чтобы привести все в порядок. Что может сделать директор, когда не хватает платы от собственников? Например, крыша течет, а дом не попадает под капремонт, в чем директор управляющей организации не виноват. Сделать крышу - дорогостоящий труд, где жалобы не помогут. В таком случае совету жильцов вместе с руководителем УК следует определить дальнейшие действия».

«Пароменское» обслуживает 62 дома: около 240 тысяч квадратных метров. Основная часть этих многоквартирных зданий - на Рижском проспекте (ближе к реке Великой), на улицах Максима Горького, Петровской, Пароменской, Народной, Киселева и Коммунальной.

Елена Исправникова подчеркивает, что инициативами, не входящими в минимальный перечень услуг «управляек», собственники сами должны делиться с директором организации: «Я - за диалог! Понимание друг друга и предметное обсуждение приводят к правильному решению».

С этим соглашается и председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ - еще одного ведомства, борющегося с правонарушениями УК, - Сергей Грахов.

«Собственники и управляющие компании должны между собой определиться во многом. Стороны находят общий язык - лучше взаимодействуют».

Со слов председателя комитета, если договориться не получается, а правонарушения обслуживающей компании - неочевидны, недовольным собственникам следует обратиться в суд.

Кто виноват?

Но когда «управляйка» вовсе исчерпала кредит доверия жильцов - пренебрегает содержанием договора - по ЖК РФ, они могут досрочно перейти в другую или организовать ТСЖ. Или же на такие перемены можно пойти по истечении договора.

Однако - в любом случае - за них на общем собрании должны проголосовать больше 50% всех жильцов здания. Аналогично выбирают и старшего по дому. Как провести такую встречу - в статье 45 этого акта.

«Старший по дому налаживает отношения между сторонами, - разъясняет директор «Псковжилсервиса» Андрей Тарасов, - И где он есть - обычно дисциплина даже в подъездах: не курят, не мусорят».

Руководитель УК уверяет, что нередко в ненадлежащем состоянии территории виноваты сами граждане: «Зачастую многие хотят, чтобы им все делали. Причем - бесплатно. И ничего не хотят делать сами. Они не будут чистить фасад, когда их дети его разрисуют, - пусть этим займется «управляйка». Не поставят камеры, чтобы следить за имуществом и предупредить беспорядки. Даже собственный двор не благоустроят!».

«Я бы хотел жить в таком доме»

Однако председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов уверяет, что в регионе есть исключения, и ставит в пример псковский дом № 30 на улице Розы Люксембург: «Люди скинулись на детскую площадку у себя во дворе. Это нормальный хозяйский подход!».

Эта пятиэтажка стала первым в Псковской области зданием с табличкой «Дом образцового содержания». Со слов старшего по дому, жильцы вернули и освоили 400 тысяч рублей, отданных на текущий ремонт, а также 100 тысяч рублей - на капитальный.

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«Кроме того, собственники там своими силами привели в порядок подвал, подъезды. Установили хороший регулирующий температуру теплоузел, поквартирные счетчики с контролем тепла, энергоэффективное освещение. То есть не только сами благоустроили свое жилье, но и грамотно распорядились ресурсами. Затраты окупились за 2 - 3 года, - добавляет Сергей Грахов. - Я бы хотел жить в таком доме».

Председатель комитета собирается взять за основу образцовый дом по Розе Люксембург и оформить краткие методические указания. С их помощью жители области смогут самостоятельно и выгодно позаботиться своем комфорте.

Алексей Назаров