ЖКХ

Эксперты назвали число сортирующих мусор россиян

Число россиян, начавших сортировку отходов, за последние четыре года выросло втрое. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства НАФИ, поступившего в распоряжение «Известий» в среду, 25 сентября.

Согласно исследованию, каждый третий житель России сдает на переработку макулатуру, батарейки или пластик. За последние четыре года количество сортирующих и грамотно утилизирующих твердые коммунальные отходы (ТКО) выросло с 13% до 35%.

По сравнению с 2015 годом в пять раз возросло число людей, сдающих макулатуру, и в шесть раз - выбрасывающих батарейки и энергосберегающие лампочки в специальные контейнеры.

В то же время две трети участников опроса по-прежнему не знают, где в их районах находятся пункты сбора неэкологичных отходов. А 57% даже не видели в своих населенных пунктах таких баков.