ЖКХ

Власти Псковской области откорректируют схему обращения с отходами

В ближайшее время начнется конкурс по корректировке техсхемы по обращению с отходами. Об этом 22 ноября на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

«На следующей неделе запустим конкурс по корректировке техсхемы по обращению с отходами. Мы проработали это решение в администрации и нашли необходимые средства. В этой схеме будут и технопарки, и то, какие полигоны предлагаем для рекультивации, - отметил Сергей Грахов.

Председатель комитета добавил, что в 2020 году работы по рекультивации полигонов пройдут в 5 районах Псковской области.

«Задел положен. Эту схему выложим на публичное обсуждение. Рассмотрим все пожелания и предложения от граждан. Мы не ставим цель загрязнить какие-то районы. Наоборот, - максимально очистить! Призываем сделать область как можно чище, экологичнее! И в максимально короткие сроки», - подчеркнул Сергей Грахов.

Кроме того, председатель комитета подметил, что, по нацпроектам, к 2024 году необходимо, чтобы на полигоны доставляли не более 36% мусора. А когда реформа только началась, - было 93%.