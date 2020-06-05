Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила использования газа
Резиновые сапоги: за и против
Нескучная самоизоляция
Дом, где хочется остаться
рывок нацпроекта «культура»
Зрелище для плебеев
Гонки по вертикали
Найти и обезвредить
Телефон прямого эфира 56-73-72
Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика
Недооцененный город
Пушкинский фестиваль онлайн
 
 
 
ещё ЖКХ 05.06.2020 16:540 Почему Псковской области не дали денег на вывоз ТКО? 05.06.2020 16:540 Почему Псковской области не дали денег на вывоз ТКО? 05.06.2020 15:120 Псковская ГРЭС начала подготовку к ремонту тепловых сетей 05.06.2020 07:441 Псковская «управляйка» делает из простой воды «золотую» 04.06.2020 19:230 Путин поручил поэтапно завершить газификацию России 04.06.2020 17:230 В Себежском районе завершен капитальный ремонт крыш в двух многоквартирных домах
 
 
 
Самое популярное 04.06.2020 09:307 Скончался боровшийся в Пскове с коронавирусом врач-реаниматолог 04.06.2020 11:3028 Великие Луки могут закрыть на карантин из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате 03.06.2020 12:1514 53 ребенка и 19 сотрудников псковского детского сада отправлены на самоизоляцию из-за коронавируса 04.06.2020 06:525 1130 человек заразились коронавирусом в Псковской области 03.06.2020 01:1415 Число зараженных коронавирусом в Псковской области выросло до 1066 человек
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Почему Псковской области не дали денег на вывоз ТКО?

05.06.2020 16:54|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию нового выпуска программы «Дневной дозор», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 4 июня.

Полтора года назад наш регион перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. За эти 18 месяцев не критиковал деятельность регионального оператора по обращению с мусором точно только ленивый. В наших эфирах представителям власти, имеющим отношения к хозяйственной деятельности, поступает масса телефонных звонков с нареканиями, жалобами, просьбами, связанными с ТКО. Как тема животрепещущая, социальная и проблемная, деятельность регионального оператора, который и модерирует весь процесс обращения с мусором в регионе, неоднократно выносилась на обсуждение депутатов областного Собрания. Общаются с гражданами профильный вице-губернатор, председатель комитета по ЖКХ, открытую позицию занимает и руководитель компании «Экопром». Неоднократно звучали объективные и субъективные причины трудного старта мусорной реформы.

Пока так и остается не решенным один из главных вопросов - строительство экотехнопарка, то есть площадки для сбора и переработки и хранения ТКО. Но региональные власти заявляют о том, что и тут есть подвижки. А вот трансферт из федерального бюджета на оплату услуг по вывозу мусора Псковская область не получит. Об этом стало известно накануне.

Как следует из распоряжения правительства, одобрено распределение межбюджетных трансфертов в объеме 8,1 млрд рублей на указанные цели 67 регионам. Псковской области в этом списке нет. А финансовые проблемы у нашего регионального оператора есть, и эти средства были бы как нельзя кстати. Почему наш регион остался без поддержки федерации в мусорном вопросе? Есть ли второй шанс на финансирование? И какие проблемы сейчас актуальны в сфере обращения с ТКО? Подробнее об этом - в программе Любови Кузнецовой в «Дневном дозоре».

Накануне в отчете губернатора мусорной реформе было уделено достаточно много внимания. Михаил Ведерников отметил, что переход на новую систему был непростой, впрочем не только в нашей области: 21 региональный оператор в 17 субъектах находится на грани банкротства. К псковскому регоператору тоже есть весомый перечень объективных претензий, как есть и положительные результаты работы: охват услуги увеличился в 7,5 раз, значительно возросло количество техники для работы с мусором. Продвигается вопрос с созданием экотехнопарка, отметил губернатор.

В настоящее время у регоператора действительно есть задолженность перед рядом субподрядных организаций. Основной причиной кредиторской задолженности является низкий уровень собираемости платежей — на сегодняшний момент это 74%. Перед регоператором поставлена задача активизировать взаимодействие с главами районов по составлению актуальной адресной базы. При этом надо отметить, что в результате нашей совместной работы задолженность регоператора постепенно начала снижаться: если на конец марта она составляла 226 млн рублей, то на сегодняшний день уже 129 млн рублей. Вопрос создания экотехнопарка, который будет принимать, и обрабатывать основной объем отходов Псковской области, уже находится в финальной стадии проработки с потенциальным инвестором. Сейчас над документом работают юристы. Ориентировочная стоимость проекта - 2 млрд рублей. После строительства экотехнопарка будем рекультивировать 13 действующих полигонов. ПСД на рекультивацию начнем готовить уже в следующем году, первым, как и договаривались, будет Порховский полигон. Отдельно обращаю внимание, что для предотвращения турбулентности на этом рынке (я не раз говорил, что мы наблюдаем спор хозяйствующих субъектов), мы планируем выкупить часть акций у регоператора в региональную собственность. Таким образом, можно будет ограничить попытки отдельных структур саботировать работу регоператора и попытки произвести захват рынка. Если давление продолжится и контракт по какой-то причине будет расторгнут, мы просто создадим областное государственное предприятие, которое самостоятельно будет выполнять функции регоператора. Это принципиальная позиция администрации Псковской области: мусор из других регионов нам не нужен, и мы сделаем все, чтобы закрыть ему дорогу в Псковскую область.

За полтора года работы регионального оператора у управления федеральной антимонопольной службы накопилось немало вопросов к «Экопрому». Громкие разбирательства, множество публикаций в СМИ с будоражащими словами «сговор», «нарушения», «обвинения», вынесение крупных штрафов. Глава псковского управления ФАС Ольга Милонаец не единожды заявляла, что все разбирательства инициированы по жалобам граждан. Так, на май в управлении было 18 обращений от юрлиц, которые заявляли: региональный оператор ждет от них приобретения контейнеров под их ТКО. Оставить эту информацию без внимания невозможно, вновь будет проверка. Как и в отношении тарифов и отдельных жалоб по взиманию с населения платы. Нарушения антимонопольного законодательства имеют место быть, комментирует Ольга Милонаец.

Мы получили от Совета дома на Западной, 14А жалобу, что в договорах с регоператором навязываются невыгодные условия для жильцов. Мы разбирались с этой историей и выдали предупреждение, что это навязывание невыгодных условий нужно прекратить. Иной раз регоператор говорит, что мы как-то ангажированы, но письма-то пишут люди, и мы обязаны разбираться. Есть у нас еще великолучане. Жители домов по проспекту Ленина обращаются к нам с информацией, что заключили договор с ЕРКЦ и теперь получают квитанции от ЕРКЦ. И жители тоже напряглись: «А с какой стати? Вроде по закону средства должен собирать регоператор. Почему ЕРКЦ? Нет ли риска, что если мы заплатим ЕРКЦ, а с ЕРКЦ деньги на «Экопром» не придут, то услуга не будет оказана, и тогда пойдут судебные тяжбы». Вот чего жители опасаются! По большому счету, им действительно все равно, куда платить, и законодатель все это предусмотрел и сказал: «Нет, нельзя. Либо регоператор, либо только платежные агенты». А кто такие платежные агенты? Это те, кто деньги взял - деньги отдал. И они больше не ведут никакой деятельности. А в действиях ЕРКЦ мы увидели, что они ведут иную деятельность. Кто такие платежные агенты? Это те же банки и иные финансовые организации, у которых это основной вид деятельности.

Руководитель компании «Экопром» Сергей Пайст неоднократно попадал за полтора года работы под град критики, в большей части справедливой. За период работы улучшена материально-техническая база регоператора, без малого 90% населения охвачено услугой по вывозу ТКО. При этом собираемость платежей достигла 70%. В период коронавируса стало хуже - отсюда, рассказывает Сергей Пайст, копятся долги. Покрыть их рассчитывали в том числе и за счет федеральной субсидии. Но пока просчитались. Хотя повлиять на выделение этих средств региону регоператор не может, предположения почему не дали есть, комментирует Сергей Пайст.

Для того, чтобы у региона была возможность получить межбюджетный трансферт, должны быть выполнены определенные критерии. Я предполагаю, по каким критериям мы на данный момент не соответствуем, чтобы получить этот межбюджетный трансферт. Это не может не сказаться на деятельности регоператора, потому что вся история с распределением межбюджетных трансфертов пошла в связи с пандемией. Мы точно так же, как все регоператоры в этой отрасли, несем убытки, и объем мусора увеличивается. Эти деньги дали бы возможность операторам ТКО вздохнуть свободнее, потому что полученные средства мы могли бы направить на погашение текущей кредиторской задолженности. Надеюсь, в ближайшее время до конца будет понятно, по каким именно критериям наш субъект не соответствует; какие-то корректировки будут сделаны, и эти деньги до нашего региона все-таки дойдут. Насколько я видел постановление правительства, деньги для регионов, не вошедших в первый этап межбюджетных трансфертов, зарезервированы.

Руководитель компании «СпецТрансКом» по сортировке ТКО Андрей Папчук высказывается категорично относительно состоятельности мусорной реформы в целом в нашем регионе: не сделано ничего, полигоны действуют старые, мусоросортировочный завод только один, только транспортировщиков поменяли, рассуждает Андрей Папчук. Он не удивлен, что федерация пока не выделила средств на поддержку деятельности регионального оператора, и убежден, что дело в невыполнении региональными чиновниками условия создания территориальной схемы ТКО.

Я так понимаю, что это отсутствие региональной программы и неприведение в соответствие территориальной схемы. Уже давно надо было скорректировать ее в соответствии с новыми федеральными требованиями. По федеральному законодательству должна быть региональная программа. Без региональной программы я вообще думаю, что никаких федеральных денег никогда не дадут.

И Андрей Папчук прав: дело в территориальной схеме по ТКО. Однако не стоит посыпать голову пеплом, заявляет руководитель комитета по ЖКХ и строительству Псковской области Сергей Грахов. Он рассказал «Дневному дозору», какие действия предпринимают чиновники, чтобы устранить недоработки.

Мы уже разместились на госзакупках и в ближайшее врем объявляем конкурс по актуализации территориальной схемы по обращению с ТКО. На ее разработку мы поставили срок 105 дней. Сюда также включено 30 дней, необходимых на проведение публичных слушаний и учет мнения граждан. Этот проект территориальной схемы обязательно будет обсуждаться с общественностью, чтоб люди тоже могли высказать свои пожелания. И только после этого она будет утверждена. То есть мы все же планируем, чтобы регоператор получил эту государственную субсидию. Дело в том, что с связи с коронавиурсом регоператор как организация, оказывающая жилищно-коммунальные услуги, несет убытки: сократился размер платы граждан, некоторые люди как не платили, так и не платят. Есть и такая ситуация. Штрафы, пени никто не начисляет, как мы знаем - это пока что табу. Как и любая организация в сфере ЖКХ, регоператор сейчас недополучает доходов, у него возникает кассовый разрыв.

По официальной информации правительства, зарезервированными средствами для помощи региональным операторам остаются 1 млрд 150 миллионов рублей. Их планируется распределены между теми субъектами, которые еще не предоставили сведения, подтверждающие выполнение условий. Это 11 регионов, среди них и Псковская область. Теперь все будет зависеть от расторопности чиновников профильного комитета.

Теги: #ЖКХ #ТКО #Регоператор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?
В опросе приняло участие 1018 человек
05.06.2020, 17:000 Билл Гейтс счел глупыми теории о чипировании людей 05.06.2020, 16:570 В Псковском соединении ВДВ завершился чемпионат по летнему офицерскому троеборью 05.06.2020, 16:540 Почему Псковской области не дали денег на вывоз ТКО? 05.06.2020, 16:510 Дмитрий Месхиев: Онлайн-показы спектаклей только подогреют интерес зрителей к театру
05.06.2020, 16:450 Псковичей приглашают принять участие в проекте-конкурсе, посвященном детям войны 05.06.2020, 16:400 Госавтоинспекция просит псковичей исключить поездки рядом с храмами 7 июня 05.06.2020, 16:391 Визуальный мусор или современный подарок: горожане спорят о новом «сердце» на реке Пскове 05.06.2020, 16:320 Псковской филармонии удалось сохранить всех сотрудников и зарплаты
05.06.2020, 16:260 Более 100 партий мяса из Псковской области отправили в Азербайджан, Вьетнам и Гонконг 05.06.2020, 16:230 В Псковской области начался прием заявлений для голосования по Конституции по месту пребывания 05.06.2020, 16:220 Насытить событийную повестку региона намерен «Псковконцерт» 05.06.2020, 16:170 Медицинский центр SPA ДО НЕБА возобновляет работу в ограниченном режиме
05.06.2020, 16:150 На концерт Олега Погудина в день рождения Пушкина приглашает «Михайловское» 05.06.2020, 16:090 Грозы ожидаются завтра в Псковской области 05.06.2020, 16:040 Более тысячи обращений от псковичей поступило в «Семейную приемную» за год 05.06.2020, 16:001 Цены на билеты в филармонию не вырастут для псковичей
05.06.2020, 15:352 Региональным главкам МВД поручили обеспечить безопасность на общероссийском голосовании 05.06.2020, 15:300 «Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой. ВИДЕО 05.06.2020, 15:230 В ВОЗ позитивно оценили широкий охват тестированием на коронавирус в России 05.06.2020, 15:120 Псковская ГРЭС начала подготовку к ремонту тепловых сетей
05.06.2020, 15:114 В «Магнитах» кефир, молоко и сметана «Прасковья Молочкова» можно приобрести по сниженным ценам 05.06.2020, 15:050 ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов 05.06.2020, 14:590 Дистанционные мошенники лишили жителей Псковской области более 350 тысяч рублей 05.06.2020, 14:540 Четыре междугородных маршрута возобновятся с 6 июня в Псковской области
05.06.2020, 14:500 Плавучую сцену для фестиваля «Музыка на воде» привезут из Бугрово 05.06.2020, 14:401 «Псковпассажиравтотрансу» в кратчайшие сроки предоставят субсидию для выплаты зарплат 05.06.2020, 14:360 Елизавета Барышникова не исключила отмену массовых мероприятий в День города Пскова 05.06.2020, 14:340 Экскаваторщик из Псковской области выиграл в лотерею загородный дом
05.06.2020, 14:310 «Гражданский экзамен» предлагают сдать жителям Псковской области 05.06.2020, 14:280 «Лавандовая ночь» и «Золото Вены» могут пройти в Пскове в конце июля 05.06.2020, 14:223 В Псковской области проходит акция «Росгвардия. Книги детства» 05.06.2020, 14:150 Псковский симфонический оркестр планирует вернуться к репетициям в конце июня
05.06.2020, 14:070 Подразделение по делам несовершеннолетних в Пскове отметило 85-летие 05.06.2020, 14:000 Как купить квартиру, сэкономив время, нервы и деньги: ТОП-7 советов псковичам 05.06.2020, 13:541 Елизавета Барышникова: Мы возвращаем огромное количество средств за билеты 05.06.2020, 13:480 Киноактер Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни
05.06.2020, 13:481 Дезинфекцию администрации Великих Лук провели сотрудники МЧС 05.06.2020, 13:320 Композицию митрополита Тихона «Метаморфозы» покажут онлайн 6 июня 05.06.2020, 13:260 Духовный путь псковского «дивизионного батюшки». ФОТО 05.06.2020, 13:201 Московские медики готовы помочь в организации ковид-центра в Великих Луках
05.06.2020, 13:200 «Лада» побывала в кювете после столкновения с «Мерседесом» на Рижском проспекте. ФОТО 05.06.2020, 13:109 Депутат Алексей Федоров: Я не вижу ничего негативного ни в одной поправке в Конституцию 05.06.2020, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой 05.06.2020, 12:430 Более 137 тонн кормов для животных прошли ветконтроль на границе в Псковской области
05.06.2020, 12:310 Промокоды как инструмент для выгодных покупок в режиме онлайн 05.06.2020, 12:200 На закрывающемся с 8 июня участке улицы Герцена в Пскове возможны археологические раскопки 05.06.2020, 12:140 В Пскове дан старт конкурсу детского рисунка «Моя Россия» 05.06.2020, 11:550 Новый сервис МегаФон позволяет слушать подкасты, не расходуя мобильный трафик
05.06.2020, 11:540 В Кунье по «горячим следам» раскрыта кража из иномарки 05.06.2020, 11:481 Псковский травмпункт временно переедет из горбольницы 05.06.2020, 11:390 Участок улицы Леона Поземского закроют с 8 июня в Пскове 05.06.2020, 11:385 «Единая Россия» поддержала Новоржевский район в период коронавируса
05.06.2020, 11:181 Администрация Псковской области оплатит похороны умершего от COVID-19 врача 05.06.2020, 11:125 Директор порховского филиала «Псковпассажиравтотранса» присвоил около 5 тонн ГСМ 05.06.2020, 11:032 В Псковском ковид-центре на аппаратах ИВЛ находятся 7 человек 05.06.2020, 11:030 В России может появиться «развлекательный» омбудсмен
05.06.2020, 10:576 Детские сады частично закрыты в трех городах Псковской области из-за COVID-19 05.06.2020, 10:540 Спектакль «Дом. Дочь. Дорога» смогут посмотреть псковичи онлайн 05.06.2020, 10:440 Пскович предложил не арендовать, а покупать камеры фотовидеофиксации 05.06.2020, 10:422 Девять человек заболели коронавирусом в островском отделении ПФР
05.06.2020, 10:392 51 сотрудник Великолукского мясокомбината заразился коронавирусом 05.06.2020, 10:350 Почти всем российским школьникам на дистанционном обучении понадобилась помощь родителей 05.06.2020, 10:330 Из-за вспышек коронавируса в Псковской области заболели 38 медработников 05.06.2020, 10:250 Самая высокая заболеваемость COVID-19 в регионе зафиксирована в Дновском и Плюсском районах
05.06.2020, 10:210 Чем занять ребенка на даче: обзор товаров в магазинах, советы и лайфхаки 05.06.2020, 10:1618 Псковский губернатор заявил о необходимости переходить к штрафам для нарушителей ограничительных мер  05.06.2020, 10:151 Почти 700 млн рублей направлено на выплаты псковским семьям с детьми от 3 до 16 лет 05.06.2020, 10:140 «Подстрочник»: Как будут проходить Дни пушкинской поэзии и русской культуры, расскажет Елизавета Барышникова
05.06.2020, 10:096 Новая вспышка коронавируса произошла в островском отделении Пенсионного фонда 05.06.2020, 10:040 Территория Остенской школы преобразилась благодаря профсоюзному проекту «Наедине с природой» 05.06.2020, 09:570 Интерактив: Жителям Заплюсья приходится дышать канализационными стоками 05.06.2020, 09:510 Марихуану нашли в надворных постройках у жителя Невеля
05.06.2020, 09:440 Четыре артснаряда обезвредили псковские саперы 05.06.2020, 09:370 Порховская прокуратура нашла нарушения закона в сфере закупок 05.06.2020, 09:370 В Пскове включили новый временный светофор на улице Труда 05.06.2020, 09:250 Названы самые безопасные продукты в России
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.