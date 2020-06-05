Почему Псковской области не дали денег на вывоз ТКО?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию нового выпуска программы «Дневной дозор», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 4 июня.
Полтора года назад наш регион перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. За эти 18 месяцев не критиковал деятельность регионального оператора по обращению с мусором точно только ленивый. В наших эфирах представителям власти, имеющим отношения к хозяйственной деятельности, поступает масса телефонных звонков с нареканиями, жалобами, просьбами, связанными с ТКО. Как тема животрепещущая, социальная и проблемная, деятельность регионального оператора, который и модерирует весь процесс обращения с мусором в регионе, неоднократно выносилась на обсуждение депутатов областного Собрания. Общаются с гражданами профильный вице-губернатор, председатель комитета по ЖКХ, открытую позицию занимает и руководитель компании «Экопром». Неоднократно звучали объективные и субъективные причины трудного старта мусорной реформы.
Пока так и остается не решенным один из главных вопросов - строительство экотехнопарка, то есть площадки для сбора и переработки и хранения ТКО. Но региональные власти заявляют о том, что и тут есть подвижки. А вот трансферт из федерального бюджета на оплату услуг по вывозу мусора Псковская область не получит. Об этом стало известно накануне.
Как следует из распоряжения правительства, одобрено распределение межбюджетных трансфертов в объеме 8,1 млрд рублей на указанные цели 67 регионам. Псковской области в этом списке нет. А финансовые проблемы у нашего регионального оператора есть, и эти средства были бы как нельзя кстати. Почему наш регион остался без поддержки федерации в мусорном вопросе? Есть ли второй шанс на финансирование? И какие проблемы сейчас актуальны в сфере обращения с ТКО? Подробнее об этом - в программе Любови Кузнецовой в «Дневном дозоре».
Накануне в отчете губернатора мусорной реформе было уделено достаточно много внимания. Михаил Ведерников отметил, что переход на новую систему был непростой, впрочем не только в нашей области: 21 региональный оператор в 17 субъектах находится на грани банкротства. К псковскому регоператору тоже есть весомый перечень объективных претензий, как есть и положительные результаты работы: охват услуги увеличился в 7,5 раз, значительно возросло количество техники для работы с мусором. Продвигается вопрос с созданием экотехнопарка, отметил губернатор.
В настоящее время у регоператора действительно есть задолженность перед рядом субподрядных организаций. Основной причиной кредиторской задолженности является низкий уровень собираемости платежей — на сегодняшний момент это 74%. Перед регоператором поставлена задача активизировать взаимодействие с главами районов по составлению актуальной адресной базы. При этом надо отметить, что в результате нашей совместной работы задолженность регоператора постепенно начала снижаться: если на конец марта она составляла 226 млн рублей, то на сегодняшний день уже 129 млн рублей. Вопрос создания экотехнопарка, который будет принимать, и обрабатывать основной объем отходов Псковской области, уже находится в финальной стадии проработки с потенциальным инвестором. Сейчас над документом работают юристы. Ориентировочная стоимость проекта - 2 млрд рублей. После строительства экотехнопарка будем рекультивировать 13 действующих полигонов. ПСД на рекультивацию начнем готовить уже в следующем году, первым, как и договаривались, будет Порховский полигон. Отдельно обращаю внимание, что для предотвращения турбулентности на этом рынке (я не раз говорил, что мы наблюдаем спор хозяйствующих субъектов), мы планируем выкупить часть акций у регоператора в региональную собственность. Таким образом, можно будет ограничить попытки отдельных структур саботировать работу регоператора и попытки произвести захват рынка. Если давление продолжится и контракт по какой-то причине будет расторгнут, мы просто создадим областное государственное предприятие, которое самостоятельно будет выполнять функции регоператора. Это принципиальная позиция администрации Псковской области: мусор из других регионов нам не нужен, и мы сделаем все, чтобы закрыть ему дорогу в Псковскую область.
За полтора года работы регионального оператора у управления федеральной антимонопольной службы накопилось немало вопросов к «Экопрому». Громкие разбирательства, множество публикаций в СМИ с будоражащими словами «сговор», «нарушения», «обвинения», вынесение крупных штрафов. Глава псковского управления ФАС Ольга Милонаец не единожды заявляла, что все разбирательства инициированы по жалобам граждан. Так, на май в управлении было 18 обращений от юрлиц, которые заявляли: региональный оператор ждет от них приобретения контейнеров под их ТКО. Оставить эту информацию без внимания невозможно, вновь будет проверка. Как и в отношении тарифов и отдельных жалоб по взиманию с населения платы. Нарушения антимонопольного законодательства имеют место быть, комментирует Ольга Милонаец.
Мы получили от Совета дома на Западной, 14А жалобу, что в договорах с регоператором навязываются невыгодные условия для жильцов. Мы разбирались с этой историей и выдали предупреждение, что это навязывание невыгодных условий нужно прекратить. Иной раз регоператор говорит, что мы как-то ангажированы, но письма-то пишут люди, и мы обязаны разбираться. Есть у нас еще великолучане. Жители домов по проспекту Ленина обращаются к нам с информацией, что заключили договор с ЕРКЦ и теперь получают квитанции от ЕРКЦ. И жители тоже напряглись: «А с какой стати? Вроде по закону средства должен собирать регоператор. Почему ЕРКЦ? Нет ли риска, что если мы заплатим ЕРКЦ, а с ЕРКЦ деньги на «Экопром» не придут, то услуга не будет оказана, и тогда пойдут судебные тяжбы». Вот чего жители опасаются! По большому счету, им действительно все равно, куда платить, и законодатель все это предусмотрел и сказал: «Нет, нельзя. Либо регоператор, либо только платежные агенты». А кто такие платежные агенты? Это те, кто деньги взял - деньги отдал. И они больше не ведут никакой деятельности. А в действиях ЕРКЦ мы увидели, что они ведут иную деятельность. Кто такие платежные агенты? Это те же банки и иные финансовые организации, у которых это основной вид деятельности.
Руководитель компании «Экопром» Сергей Пайст неоднократно попадал за полтора года работы под град критики, в большей части справедливой. За период работы улучшена материально-техническая база регоператора, без малого 90% населения охвачено услугой по вывозу ТКО. При этом собираемость платежей достигла 70%. В период коронавируса стало хуже - отсюда, рассказывает Сергей Пайст, копятся долги. Покрыть их рассчитывали в том числе и за счет федеральной субсидии. Но пока просчитались. Хотя повлиять на выделение этих средств региону регоператор не может, предположения почему не дали есть, комментирует Сергей Пайст.
Для того, чтобы у региона была возможность получить межбюджетный трансферт, должны быть выполнены определенные критерии. Я предполагаю, по каким критериям мы на данный момент не соответствуем, чтобы получить этот межбюджетный трансферт. Это не может не сказаться на деятельности регоператора, потому что вся история с распределением межбюджетных трансфертов пошла в связи с пандемией. Мы точно так же, как все регоператоры в этой отрасли, несем убытки, и объем мусора увеличивается. Эти деньги дали бы возможность операторам ТКО вздохнуть свободнее, потому что полученные средства мы могли бы направить на погашение текущей кредиторской задолженности. Надеюсь, в ближайшее время до конца будет понятно, по каким именно критериям наш субъект не соответствует; какие-то корректировки будут сделаны, и эти деньги до нашего региона все-таки дойдут. Насколько я видел постановление правительства, деньги для регионов, не вошедших в первый этап межбюджетных трансфертов, зарезервированы.
Руководитель компании «СпецТрансКом» по сортировке ТКО Андрей Папчук высказывается категорично относительно состоятельности мусорной реформы в целом в нашем регионе: не сделано ничего, полигоны действуют старые, мусоросортировочный завод только один, только транспортировщиков поменяли, рассуждает Андрей Папчук. Он не удивлен, что федерация пока не выделила средств на поддержку деятельности регионального оператора, и убежден, что дело в невыполнении региональными чиновниками условия создания территориальной схемы ТКО.
Я так понимаю, что это отсутствие региональной программы и неприведение в соответствие территориальной схемы. Уже давно надо было скорректировать ее в соответствии с новыми федеральными требованиями. По федеральному законодательству должна быть региональная программа. Без региональной программы я вообще думаю, что никаких федеральных денег никогда не дадут.
И Андрей Папчук прав: дело в территориальной схеме по ТКО. Однако не стоит посыпать голову пеплом, заявляет руководитель комитета по ЖКХ и строительству Псковской области Сергей Грахов. Он рассказал «Дневному дозору», какие действия предпринимают чиновники, чтобы устранить недоработки.
Мы уже разместились на госзакупках и в ближайшее врем объявляем конкурс по актуализации территориальной схемы по обращению с ТКО. На ее разработку мы поставили срок 105 дней. Сюда также включено 30 дней, необходимых на проведение публичных слушаний и учет мнения граждан. Этот проект территориальной схемы обязательно будет обсуждаться с общественностью, чтоб люди тоже могли высказать свои пожелания. И только после этого она будет утверждена. То есть мы все же планируем, чтобы регоператор получил эту государственную субсидию. Дело в том, что с связи с коронавиурсом регоператор как организация, оказывающая жилищно-коммунальные услуги, несет убытки: сократился размер платы граждан, некоторые люди как не платили, так и не платят. Есть и такая ситуация. Штрафы, пени никто не начисляет, как мы знаем - это пока что табу. Как и любая организация в сфере ЖКХ, регоператор сейчас недополучает доходов, у него возникает кассовый разрыв.
По официальной информации правительства, зарезервированными средствами для помощи региональным операторам остаются 1 млрд 150 миллионов рублей. Их планируется распределены между теми субъектами, которые еще не предоставили сведения, подтверждающие выполнение условий. Это 11 регионов, среди них и Псковская область. Теперь все будет зависеть от расторопности чиновников профильного комитета.