ЖКХ

Больше половины читателей ПЛН мучаются с тазиками во время отключения горячей воды

Больше половины читателей Псковской Ленты Новостей (56,61%) вынуждены в период плановых отключений горячей воды греть воду на плите и мучиться с тазами и кастрюльками, чтобы помыться. Такой вывод следует из результатов опроса, проведенного на нашем сайте.

При этом треть опрошенных (29,74%) сообщили, что для них отключения горячей воды не имеют значения, поскольку у них установлен водонагреватель.

Почти 7% похвастались закалкой, ведь они моются холодной водой.

Чуть больше 4% заявили, что летом отправляются на дачу, поэтому городские проблемы с отключением горячего водоснабжения их не беспокоят.

1,54% принявших участие в опросе выбрали вариант: «Езжу мыться к друзьям в другой район города».

Самым непопулярным стал ответ: «Хорошо, что лето, можно купаться в реке». Его выбрали 1,21% наших читателей.

Всего в опросе приняли участие свыше 900 человек.