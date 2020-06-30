ЖКХ

Продлены сроки судебного взыскания платы за сверхнормативный сброс стоков в Пскове

Сроки проведения работы по судебному взысканию платы за сверхнормативный сброс стоков и по предъявлению новых исковых заявлений о взыскании платы за сверхнормативный сброс продлены до 1 января 2021 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на сессии Псковской городской Думы 30 июня депутаты внесли соответствующие изменения в свое решение от 27.03.2020 №1105 «Информация о ходе исполнения решения Псковской городской Думы №1035 «О заслушивании информации по вопросу установления нормативов состава сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) города Пскова».

В ходе обсуждения вопроса против такого решения выступил депутат гордумы, директор МП «Горводоканал» Константин Болотин. Он подчеркнул, что в связи с неоплатой абонентами услуг, оказываемых водоканалом, на предприятии образовались выпадающие доходы в сумме около 24 млн рублей. «Продлевая действие нормативного документа, хочется спросить, откуда планируется возместить нам выпадающие доходы?» - задал он вопрос депутатам.

«Мы начислили абонентам плату, а вы предлагаете нам не взыскивать ее до 1 января. У вас есть компенсационные меры для нашего предприятия?» - спросил Константин Болотин.

Глава города Елена Полонская отметила, что сейчас трудности терпит не только водоканал, но и весь городской бюджет. При этом она приняла просьбу директора предприятия о разработке мер поддержки водоканала с последующим рассмотрением на профильном комитете.