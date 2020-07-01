ЖКХ

Экологи ООО «Экопром» рассказали о своей работе

В современном мире профессия эколога считается одной из самых востребованных. Такие специалисты есть на многих крупных предприятиях сферы ЖКХ, они отвечают за обеспечение экологической безопасности и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

В штате регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области - филиала ООО «Экопром» - числятся три эколога: Павел Шевчук, Виктория Москаленко и Наталья Сеножатская. Они рассказали о трудовых буднях, недостатках и преимуществах профессии, экологическом воспитании школьников и прорыве в работе компании.

- Расскажите, чем занимаются экологи «Экопрома»? Почему потребовалось целых три специалиста, а не один?

Павел Шевчук: Главная задача экологов - обеспечивать деятельность компании, связанную с экологическим законодательством. К примеру, мы заполняем отчетные формы, пишем ответы на запросы отходообразователей - юридических лиц, а также администраций муниципальных образований Псковской области. Запросы могут быть следующими: на какой полигон едут твёрдые коммунальные отходы из конкретного района, сколько ТКО было образовано в течение 2019 года. Иногда возникают вопросы касательно отходов, которые не относятся к ТКО, например, что делать с батарейками. В таком случае мы советуем, куда обратиться.

Виктория Москаленко: Также к нам поступают различные запросы контрольных ведомств — профильных комитетов администрации Псковской области, федеральных ведомств. Мы даем ответы на вопросы, связанные с законом «Об отходах производства и потребления», законом «Об охране окружающей среды», в соответствии с природоохранным законодательством в рамках своей компетенции. Организовано взаимодействие с операторами по транспортированию, ежемесячно с ними связываемся. Контролируем, куда поехали отходы, сколько места осталось на полигоне, как сделать так, чтобы отходы размещались равномерно. Мы принимали участие в разработке предложений по изменению территориальной схемы по обращению с отходами на территории Псковской области, проводили аналитику. В настоящее время ведется подготовка пакета документов для внесения изменений в действующую лицензию «Экопрома» в части расширения перечня отходов, с которыми работает компания.

Павел Шевчук: К самому объемному направлению работы экологов регоператора относится подготовка годовой экологической отчетности по форме 2-ТП (отходы). Почему нас трое? Потому что одному человеку невозможно подготовить эту документацию, данный отчет - самый большой пласт из всего нашего кластера работы. Он включает сведения по каждому юридическому лицу Псковской области, которое заключило договор с региональным оператором, сколько и каких отходов оно образовало. Раньше такой отчет сдавало каждое юрлицо, а теперь мы делаем за них сводный. Он очень сложный, сами посудите - у нас в области 15 объектов размещения, два объекта обработки, и нужно четко распределить, из какого района и куда отходы поехали.

В прошлом году для подготовки отчета 2-ТП отходы мы потратили 5 месяцев. С нуля создали электронную базу юрлиц, указав, какие отходы образуются у каждого из них. Это колоссальная работа, которая ранее в регионе не была проделана, в том числе потому, что не все юрлица заключали договоры на вывоз ТКО. В 2019 году был сделан прорыв в этом направлении, организации стали заключать договоры, и в этом году процесс продолжается. Создание базы - это командная работа всего нашего отдела.

Есть и ряд отчетных форм, которые мы предоставляем ежемесячно, передаем информацию в подведомственные организации, получаем от отходообразователей ежеквартальную статистику по отходам. Сейчас мы с коллегами готовим для юрлиц новую форму для ежеквартального предоставления данных регоператору.

- Судя по всему, экологи играют важную роль во взаимодействии «Экопрома» с юрлицами?

Павел Шевчук: Если компания хочет заключить договор с регоператором, её представитель первым делом обращается в договорной отдел в Пскове или Великих Луках. Коллеги готовят комплект документов и пересылают его нам на согласование. Мы проверяем наличие материалов паспортизации отходов на 4-5 класс. Эти документы должны быть разработаны у каждого юрлица, иначе мы не можем заключить договор — данные материалы нужны для подготовки экологической отчетности и для того, чтобы наши операторы по транспортированию могли возить отходы. Если у нас возникают замечания в части согласования договоров, мы отправляем их в договорной отдел, сотрудники которого связываются с собственником отходов и просят актуализировать данные, переоформить и предоставить все необходимое. Без нашего согласования не заключается ни один договор. За год работа с договорным отделом хорошо выстроена.

- Расскажите подробнее о паспортах отходов, что они из себя представляют и для чего нужны?

Виктория Москаленко: Паспорт отходов представляет собой экологический документ, в котором отражена информация о виде отхода и юридическом лице, ответственном за его возникновение. Паспорт отходов I-IV классов опасности составляют все индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы.

Для его оформления нужно сдать отходы на анализ. К примеру, в вашем офисе нет паспорта на отходы. Вы в течение дня работаете, кушаете, используете канцтовары, все отходы складываете в мусорное ведро. Потом пакетик с мусором отдаете в лабораторию, где специалисты определяют количественный морфологический состав отходов. На основании результатов анализа оформляется протокол морфологического состава, выдается предложение о соответствии вида отходов федеральному классификатору отходов. После этого организация, которая специализируется на данном виде деятельности, оформляет материалы паспортизации.

- Этой весной псковичи заметили, что при вывозе мусора специалисты регоператора взвешивали наполненные контейнеры. Эта работа тоже как-то связана с паспортизацией? Зачем потребовалось ставить контейнеры на весы?

Наталья Сеножатская: Нет, взвешивание контейнеров, которыми пользуется население, нужно для других целей. Замеры по количеству вывозимого мусора и наполняемости контейнера регоператор производит каждый сезон. Это важная статистическая информация, которая впоследствии позволяет корректировать работу по вывозу мусора и делать оказание услугу более качественной. В 2019-2020 годах наше подразделение производило замеры ТКО в Пскове, Великих Луках, Острове и Невеле. Во дворах, где есть мусорокамеры и контейнерные площадки, ждали приезда мусоровоза, потом ставили контейнер на весы, взвешивали полный и пустой. «Чистая» масса ТКО в контейнере заносилась в отчет вместе с данными о количестве жителей, которые пользуются конкретной мусорокамерой, либо контейнерной площадкой. Результаты замеров направлены в профильный комитет.

- Еще одно важное направление работы экологов регоператора - экологическое просвещение подрастающего поколения. Что уже сделано в этой сфере, какие планы на будущий учебный год?

Павел Шевчук: В 2019 году сотрудники нашего отдела регулярно принимали участие в экологическом просвещении учащихся, нас приглашали в школы, чтобы мы рассказали ребятам об отходах. Школьникам было очень интересно узнать о том, что часть отходов у нас отправляется не на свалку, а на переработку, что есть вторичное сырье. Мы рассказывали о предприятиях, которые занимаются переработкой, в том числе пластика. С каждым годом у детей уровень образования в сфере обращения с отходами становится выше, они со школьной скамьи знают, как выглядит мусоровоз, что нельзя выбрасывать батарейки в обычные контейнеры для ТКО. В лингвистической гимназии школьники даже подготовили бизнес-проект по раздельному сбору вторсырья.

В этом году в связи со сложившейся ситуацией направление осталось не охваченным. Надеемся, что пандемия пройдет, и в новом учебном году мы сможем возобновить проведение экологических уроков в школах различных муниципальных образований Псковской области. Обязательно будем развивать это направление, идей очень много.

- В каких еще мероприятиях экологической направленности принимаете участие?

Павел Шевчук: В прошлом году проводили акцию по уборке территории погоста Выбуты (деревня Бабаево Псковского района). В этом году акция планировалась в апреле и должна была получиться еще масштабнее. Если все сложится благополучно, проведем её в осенний период. Все сотрудники «Экопрома» будут принимать участие.

- Вы рассказываете детям о раздельном сборе вторсырья. А как в Псковской области обстоит дело с внедрением ответственного обращения с отходами?

Виктория Москаленко: Сейчас у регоператора есть возможность собирать только ПЭТ-бутылку, так как она самая востребованная на рынке вторсырья. В перспективе могут появиться и контейнеры для других фракций. В Псковской области проблема заключается еще и в том, что здесь нет крупных инвесторов, местные предприятия не заинтересованы в переработке вторичного сырья. Для этого нужны огромные ресурсы. Однако в регионе всё же есть несколько перерабатывающих предприятий, например, Плюсский перерабатывающий комбинат, выпускающий разные виды продукции из полиэтилена.

Павел Шевчук: Система раздельного сбора отработанных батареек и ртутьсодержащих отходов в стране пока не налажена. Для внедрения раздельного сбора отходов выбран федеральный оператор по обращению с отходами 1-2 классов опасности, по аналогии с региональным оператором по обращению с ТКО. В том числе потому, что обращение с отходами 1-2 классов очень опасно и требует определенных технических требований, обученных профессионалов. А вот в сфере ТКО с начала реализации реформы прогресс колоссальный, я считаю. Многое изменилось в лучшую сторону.

- Конечно, есть в этом прогрессе и заслуга экологов. Работа у вас тяжелая и очень ответственная, но профессия с каждым годом становится популярнее. С чем это связано?

Павел Шевчук: Многие региональные операторы столкнулись с такой проблемой - экологи не приживаются, не выдерживают объема работы, натиска со всех сторон. Эмоционально и физически. У нас коллектив хороший, опытный, и каждый старается учиться чему-то новому, чтобы уметь делать всё. Работа нам нравится, хоть её и много. Мне кажется, экологическое направление (особенно, техносферная безопасность) сейчас самое крутое и перспективное для студентов, которые не знают, куда себя деть. В Псковской области много различных предприятий, где нужны специалисты-экологи. И это очень узкий профиль, просто взять человека с улицы и сделать его экологом невозможно, его надо научить. Такие знания дает наш Псковский государственный университет, можно и в других городах получить профильное образование.

Павел Шевчук: Работа перспективная и интересная, особенно на крупных предприятиях, но и ответственность колоссальная. Экологи на вес золота. Всем нам нужно постоянно совершенствоваться, чтобы быть на передовой.