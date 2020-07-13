ЖКХ

Игорь Максимов поделился планами по развитию «Псковских тепловых сетей»

И. о. директора МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов на сессии гордумы поделился планами по дальнейшему развитию предприятия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перед рассмотрением вопроса о согласовании его кандидатуры на пост руководителя ПТС депутат Дмитрий Пермяков напомнил, как год назад в одном из интервью он сказал, что МП как форма изжила себя. «Изменилась ли ваша позиция и что намерены делать на этой должности?» - поинтересовался Пермяков.

Игорь Максимов пояснил свою позицию. По его словам, «муниципальное предприятие как форма изжила себя...», и «организационно-правовая форма должна быть трансформирована с точки зрения современных правовых задач, нормативов». Более эффективной формой управления в условиях современности, по его мнению, стало бы акционерное общество.

«Второе, что я планирую сделать с учетом того, что это предприятие родное для меня, - отработать разные версии дальнейшего развития предприятия, и думаю, в сентябре у нас родится стратегия развития ПТС», - отметил Максимов. Эта стратегия будет включать в себя «самые реалистичные планы дальнейшего поступательного движения, которое могло бы состоять из трех частей: наиболее эффективное использование мощностей, которые сейчас используются только на 80%, реализация высокоэффективных проектов с отдачей через 3-4 года и третье — более эффективное использование имущества».

Депутаты гордумы также задали Игорю Максимову ряд уточняющих вопросов, связанных с его видением улучшения финансовой ситуации и материально-технической базы предприятия. В перерыве сессии будет проведено тайное голосование.

Напомним, ранее предприятие возглавлял Александр Коростелев. В конце апреля стало известно о его уходе по собственному желанию. Предприятие в статусе и. о. директора возглавил Игорь Максимов. Его кандидатура соответствует всем квалификационным требованиям.