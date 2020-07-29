ЖКХ

С 3 августа возобновятся работы по пуску газа в многоэтажки Пскова

С 3 августа возобновляются работы по пуску газа в многоквартирные дома Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и в целях обеспечения безопасности населения специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» с апреля текущего года прекратили работы по пуску газа в многоквартирные дома.

Большое количество обращений в социальных сетях поступало по этому вопросу губернатору области. После обсуждения в администрации региона вопроса о возможности начала работ и получения разъяснений от Роспотребнадзора по Псковской области АО «Газпром газораспределение Псков» с 3 августа возобновит работы по пуску газа в многоквартирные дома с обязательным соблюдением условий мер защиты - масочный режим, антисептики.

В целях безопасности граждан просят также соблюдать масочный режим при посещении специалистов газораспределительной организации при проверочных работах в квартирах.

График пуска газа согласован с управляющими кампаниями по следующим датам и адресам: