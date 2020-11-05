ЖКХ

120 лифтов заменят в многоквартирных домах в Псковской области в 2021 году

120 лифтов в 40 многоквартирных домах заменят в Псковской области в 2021 году, 100 из них – по ускоренной программе. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте областного комитета по строительству и ЖКХ.

Фото: Instagram-аккаунт комитета по строительству и ЖКХ Псковской области

Кроме того, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта на 2021-2023 годы в 2022 году поменяют 28 лифтов в 8 многоквартирных домах, а в 2023 году – 18 лифтов в 5 многоквартирных домах.

Фонд капитального ремонта уже начал реализацию краткосрочного плана на 2021 год. В настоящее время заключили договоры на выполнение работ по замене 12 единиц лифтового оборудования в 4 многоквартирных домах.

В комитете отметили, что за период 2016-2019 годы заменили 61 лифт в 22 многоквартирных домах.

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества на 2020 год запланирована замена 23 единиц лифтового оборудования в 11 многоквартирных домах. В настоящее время заменили и ввели в эксплуатацию 15 единиц лифтового оборудования в 4 многоквартирных домах.