ЖКХ

Локнянское предприятие ЖКХ оказывало одну и ту же услугу по разным ценам

Псковское УФАС выдало МУП «Локнянское жилищно-коммунальное хозяйство» предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили Псковской Ленте Новостей в УФАС.

В управление обратился житель района с жалобой на завышение стоимости услуг по откачке и вывозу канализации в деревне Левково. По его словам, стоимость одной и той же услуги, оказываемой коммунальной организацией, в разных населенных пунктах существенно отличается.

Антимонопольщики установили, что в ценообразовании МУП «Локнянское жилищно-коммунальное хозяйство» не только устанавливались разные цены услуги, но и применялись разные методы их расчета: для одних населенных пунктов цена исчислялась от объема вывезенных жидких бытовых отходов, для других – была определена почасовая оплата. При этом предприятие является единственным, предоставляющим подобные услуги в Локнянском районе.

«Почему для жителей поселка Локня и близлежащих деревень стоимость откачки за час составляет 1200 рублей, а для жителей населенных пунктов, находящихся на расстоянии более 5 километров - 1491 рублей? При этом в сумму входит время выезда автомашины с базы до прибытия на участок для откачки нечистот, время откачки и возврат автомашины в точку сброса. Для других деревень цена зависит от количества кубических метров отходов. А вариантов выбора другой организации у жителей района нет», - прокомментировала руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец.

Ведомство предписало предприятию привести цены к единообразию, установить экономически и технологически обоснованную стоимость на оказываемые услуги. Предупреждение должно быть исполнено в срок до 5 марта.