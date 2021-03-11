ЖКХ

Депутаты рассмотрели более 100 обращений псковичей по вопросам ЖКХ

За прошедшую неделю в общественной приемной «Единой России» рассмотрели 115 обращений граждан по вопросам ЖКХ. Большинство проблем удалось решить сразу, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

В течение недели обращения граждан рассматривали депутаты всех уровней, представители комитета по строительству и ЖКХ Псковской области, региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов, руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Семен Никонов. Прием проходил в дистанционном формате.

Большинство вопросов касались завышенных тарифов на общедомовые нужды, установки мусорных контейнеров и оплаты пожилыми гражданами взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

«Приемы граждан с участием представителей профильных ведомств - наиболее продуктивная и эффективная форма работы общественных приемных. Люди обращаются со своими вопросами и получают квалифицированные ответы», – отметил руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Юрий Сорокин.

По его словам, чтобы псковичи получали максимально точные и подробные ответы на свои вопросы в региональной общественной приемной запустили проект «100 вопросов о ЖКХ». «Мы детально разбираемся в каждой теме, которая является актуальной для наших жителей. Экспертом проекта выступает региональный координатор партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Алексей Кириллов», - добавил он.

К примеру, мы дали информацию о том, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ. «На субсидию могут претендовать собственники жилья, члены жилищных кооперативов, а также те, кто снимает жилплощадь или имеет в пользовании государственное или муниципальное жилье. Субсидия полагается семье, если она тратит на оплату ЖКХ более 22% от ежемесячных доходов», - пояснил руководителя региональной общественной приемной партии.