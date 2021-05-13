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Объемы и сроки бесплатной газификации домовладений обсудили в региональном парламенте

Исполнение поручения президента России по подводке газа к границам негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан обсудили в областном Собрании депутатов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, в совещании, инициированном спикером регионального парламента Александром Котовым, приняли участие депутат Государственной Думы, секретарь псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, председатель областного комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко, начальник управления внутренней политики администрации области Оксана Иванова, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников и его коллеги.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В ходе послания Федеральному Собранию президент поддержал предложение "Единой России" о бесплатном подведении газопроводов до границ домохозяйств и дал поручение правительству с участием Газпрома и властей регионов обеспечить доведение газа до домов, расположенных в газифицированных населенных пунктах, - обозначил тему рабочей встречи Александр Котов. - Органы исполнительной власти уже работают в этом направлении. Контроль за исполнением поручения будут осуществлять депутаты фракции "Единая Россия" Госдумы и областного Собрания».

Спикер попросил коллег рассказать, как проходит начальный этап реализации.

«На сегодняшний день у нас есть распоряжение правительства, которое утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ, - рассказала руководитель комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко. – Согласно этому документу в срок до 1 июля нам необходимо составить план газификации на 2021-2022 годы. Критерий один – догазификация без привлечения средств граждан населенных пунктов, в которых по состоянию на 1 января 2020 года внутригородские и внутрипоселковые сети уже проложены».

Главный инженер «Газпром межрегионгаз Псков» Ирина Александрова разъяснила, что при составлении обобщенного графика газификации учитываются разные категории потребителей, но в рамках ускоренной газификации речь в первую очередь идет об обычных домовладениях максимальной площадью до 300 квадратных метров.

Александр Козловский поинтересовался, как быть с небольшими многоквартирными домами: «Практически в каждом населенном пункте у нас есть дома на 5-6 квартир площадью больше 300 кв. метров. Они получат газ?»

По словам специалиста, многоквартирные дома наряду с ИЖС также включены в график догазификации – квартиры учитываются как отдельное домовладение.

«Основные цифры мы уже состыковали, это порядка 56 тысяч домовладений по региону, - озвучил объем первоочередных задач генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников. – Чтобы оценить, насколько это серьезная цифра, скажу, что за предыдущее 40 лет было газифицировано 156 тысяч домовладений».

Александр Котов уточнил у руководителя газовой компании, принимаются ли на данном этапе заявки от граждан на бесплатное подведение газа до границ домовладения. Олег Басников ответил, что обращаться с заявками пока рано: «дорожной картой» Минэнерго определен срок – второй квартал 2021 года.

«Обязательно нужно подробно проинформировать граждан, когда и какие документы необходимо подавать», - отметил спикер регионального парламента. Кроме того, Александр Котов попросил Газпром разъяснить перспективы, тем, кто ранее был поставлен в очередь на газификацию.

«Необходимо предупредить граждан, что у них есть право выбора: повременить и дождаться подведения газа к участку бесплатно, или же прямо сейчас, но по старым правилам и за деньги», - сказал спикер.

Председатель комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко добавила, что в настоящее время идет сбор информации, в муниципалитеты разосланы письма с просьбой представить данные о количестве домовладений, попадающих в программу догазификации.

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Александр Котов подчеркнул важность сбора полной информации обо всех домах, которые потенциально могут быть газифицированы, и попросил исполнительную власть поделиться полученными сведениями с областным Собранием депутатов и региональным отделением партии «Единая Россия».