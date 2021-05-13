Объемы и сроки бесплатной газификации домовладений обсудили в региональном парламенте

Исполнение поручения президента России по подводке газа к границам негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан обсудили в областном Собрании депутатов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, в совещании, инициированном спикером регионального парламента Александром Котовым, приняли участие депутат Государственной Думы, секретарь псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, председатель областного комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко, начальник управления внутренней политики администрации области Оксана Иванова, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников и его коллеги.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
«В ходе послания Федеральному Собранию президент поддержал предложение "Единой России" о бесплатном подведении газопроводов до границ домохозяйств и дал поручение правительству с участием Газпрома и властей регионов обеспечить доведение газа до домов, расположенных в газифицированных населенных пунктах, - обозначил тему рабочей встречи Александр Котов. - Органы исполнительной власти уже работают в этом направлении. Контроль за исполнением поручения будут осуществлять депутаты фракции "Единая Россия" Госдумы и областного Собрания».
Спикер попросил коллег рассказать, как проходит начальный этап реализации.
Главный инженер «Газпром межрегионгаз Псков» Ирина Александрова разъяснила, что при составлении обобщенного графика газификации учитываются разные категории потребителей, но в рамках ускоренной газификации речь в первую очередь идет об обычных домовладениях максимальной площадью до 300 квадратных метров.
Александр Козловский поинтересовался, как быть с небольшими многоквартирными домами: «Практически в каждом населенном пункте у нас есть дома на 5-6 квартир площадью больше 300 кв. метров. Они получат газ?»
По словам специалиста, многоквартирные дома наряду с ИЖС также включены в график догазификации – квартиры учитываются как отдельное домовладение.
Александр Котов уточнил у руководителя газовой компании, принимаются ли на данном этапе заявки от граждан на бесплатное подведение газа до границ домовладения. Олег Басников ответил, что обращаться с заявками пока рано: «дорожной картой» Минэнерго определен срок – второй квартал 2021 года.
«Обязательно нужно подробно проинформировать граждан, когда и какие документы необходимо подавать», - отметил спикер регионального парламента. Кроме того, Александр Котов попросил Газпром разъяснить перспективы, тем, кто ранее был поставлен в очередь на газификацию.
Председатель комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко добавила, что в настоящее время идет сбор информации, в муниципалитеты разосланы письма с просьбой представить данные о количестве домовладений, попадающих в программу догазификации.
Александр Котов подчеркнул важность сбора полной информации обо всех домах, которые потенциально могут быть газифицированы, и попросил исполнительную власть поделиться полученными сведениями с областным Собранием депутатов и региональным отделением партии «Единая Россия».