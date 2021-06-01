ЖКХ

В Усвятах установили 65 новых контейнеров для мусора

Региональный оператор по обращению с ТКО филиал ООО «Экопром» установил 65 новых контейнеров в Усвятах. Об этом региональный оператор сообщил в социальных сетях.

Псковский филиал ООО «Экопром» реализует очередной этап программы по обновлению контейнерного парка. В результате реализации программы жители поселка Усвяты получили 65 новых контейнеров для сбора мусора.

Как пояснил регоператор, замена старых, разбитых и непригодных для дальнейшей эксплуатации мусорных баков на современные технологические контейнеры является серьезной материальной нагрузкой. Однако это обязательная составляющая в работе регионального оператора.





Заместитель главы администрации Усвят Анна Красикова оценила замену контейнеров как проявление заботы о жителях поселка, улучшение качества и эстетики населенного пункта.

Глава Усвятского района Дмитрий Петров, считает, что замена контейнеров позволит придать местам сбора мусора приглядный вид и исключит переполняемость контейнеров, как это было до сих пор.





Директор Псковского филиала регионального оператора по обращению с ТКО Александр Киселев выражает надежду на встречные действия со стороны администрации района по обустройству контейнерных площадок и содержание их в соответствующем состоянии.