ЖКХ

В Пскове готовятся к возобновлению подачи горячего водоснабжения

Подачу горячего водоснабжения в Пскове должны начать в понедельник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети».

«Чем ближе день подачи, тем больше возникает вопросов. Многие из тех, кто обращается к нам, просят назвать точное время, когда горячая вода поступит в квартиры. Друзья, мы неоднократно повторяли, что это сложный технологический процесс. Сказать с точностью до минуты мы вам не сможем», - отметили в ПТС.

Работы начнут в 10.00, поскольку у предприятия существуют лимиты по отбору газа, они согласованы с ресурсоснабжающей организацией, пояснили в компании.

«Что касается дальнейших действий. Наши коллеги работают сейчас и продолжат работы в выходные, имеются большие объемы работ, которые должны быть закончены. Те участки сетей, которые не входят в ремонтный цикл работ, уже наполнены холодной водой, те, которые ремонтируются, в ближайшее время будут заполнены. После этого проводится повторная ревизия всех трасс и сетей, все это необходимо для поиска и устранения утечек, которые могут быть», - рассказали «Псковские тепловые сети».

В ПТС также заметили, что по состоянию на 10.00 23 августа все трассы должны быть готовы и полностью заполнены холодной водой. После чего запустят весь технологический процесс, который занимает от пяти до шести часов, а затем по планам, горячая вода и появится в домах.

«Дальнейшая работа на все 100% будет зависеть от готовности к приему управляющих компаний. Наша служба ЦТП, как и Аварийно-диспетчерская служба предприятия и все структурные подразделения, будут находиться в полной готовности и готовы оказать любую помощь», - подчеркнули в ПТС.

Жителей Пскова просят проявить понимание и дождаться подачи горячей воды. «Она не появится сразу, вы же это понимаете, но до конца дня она точно будет во всех домах. Но это еще не все. Наше предприятие и здесь сделает то, что никто раньше не делал! Мы постараемся организовать прямой эфир, в котором мы возобновляем подачу горячего водоснабжения! Интересно? Тогда следите за новостями нашего предприятия», - отметили «Псковские тепловые сети».

Прямой эфир можно будет посмотреть в инстаграм-аккаунте предприятия, который доступен по ссылке.

«Берегите тепло в своих сердцах и дарите его своим близким, а о тепле в ваших домах позаботимся мы», - заключили в ПТС.