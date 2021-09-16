ЖКХ

Электросетевой комплекс в Псковской области модернизируют в течение пяти лет

Электросетевой комплекс модернизируют в Псковской области в течение пяти лет. Программу повышения надежности электроснабжения стоимостью 5 млрд рублей проработали с компанией «Россети» и министерством энергетики. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что поддержка программы модернизации электросетевого комплекса – одно из важнейших решений президента РФ Владимира Путина. «Владимир Владимирович знает о нашей проблеме с изношенностью энергосетей – в новогодние праздники он звонил и я лично докладывал ему о массовых отключениях, которые происходили в регионе», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

По его словам, в регионе принимаются первоочередные меры, но их «явно недостаточно». Глава государства поддержал предложение и дал соответствующие поручения в правительство России.

«Планируется, что в течение пяти лет будет проведена модернизация сетей и подстанций, закуплен специализированный автотранспорт, в том числе повышенной проходимости», - написал Михаил Ведерников.

По словам главы региона, это значительно повысит качество и стабильность обеспечения электроэнергией жителей Псковской области.