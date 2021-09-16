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Александр Козловский: В Псковской области назрела острая необходимость модернизации электросетевого комплекса

В Псковской области назрела острая необходимость модернизации электросетевого комплекса, сказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

По его словам, в последнее время в результате непогоды - снегопадов, ледяного дождя, ветра и ливней - на территории региона достаточно часто происходили отключения электроэнергии. Так, этим летом некоторые населенные пункты на юге области оставались без электричества до десяти дней. «Имеют место факты, когда оно отключается чуть ли не от каждого дуновения ветра. Десятки раз в день свет отключается, и неизвестно, на несколько минут или на несколько часов, И здесь уже острая необходимость возникла по реконструкции сетей», - констатировал депутат.

Деньги на эти цели, по его словам, нужны «громадные» - свыше 5 млрд рублей. «Региону это просто не потянуть. Также надо понимать, что регион не может вкладывать средства в реконструкцию чужого хозяйства, поэтому назревает совместный проект с энергетиками. Надеюсь, реконструкция электросетевого комплекса начнется в 2022 году и в течение четырех лет электросетевое хозяйство будет приведено в порядок, - пояснил Александр Козловский. - Это распределительные сети, опоры наружного освещения, провода, трансформаторные подстанции. Тысячи километров линий электропередач необходимо будет заменить».

Замене, по его словам, будут подлежать и те объекты, которые были введены в эксплуатацию в 60-х - 70-х годах. «С одной стороны, их использование - подтверждение надежности советской техники, а с другой - сколько у нас руки не доходили до их модернизации!» - подчеркнул депутат. Он выразил надежду, что этот масштабный проект будет в ближайшее время запущен и позволит кардинально повысить надежность электроснабжения на территории Псковской области.