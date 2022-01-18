ЖКХ

В новогодней акции «Псковэнергосбыта» приняли участие 20 тысяч жителей региона

20 тысяч жителей Псковской области стали участниками новогодней акции «Псковэнергосбыта». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Шанс на зачисление 1000 рублей на свой лицевой счет получили те жители Псковской области, кто в декабре оплатил задолженность и аванс за декабрь, а также передал показания, напомнили в организации.

«17 января с помощью генератора случайных чисел были выбраны 100 лицевых счетов, каждый из которых будет пополнен на 1000 рублей. Средства отобразятся на ста лицевых счетах до 22 января. Увидеть сумму победители смогут в Личных кабинетах потребителей на сайте АО «Псковэнергосбыт» и/или в квитанции за январь», - пояснили в компании.

В Личных кабинетах потребители могут также увидеть историю показаний, начислений и платежей – все для контроля расходов на оплату электроэнергии. Регистрация простая, можно привязать один или несколько лицевых счетов, добавили в «Псковэнергосбыте».

АО «Псковэнергосбыт» благодарит всех, кто принял участие в новогодней акции. Последние 8 цифр лицевых счетов победителей опубликованы на сайте компании.