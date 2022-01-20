ЖКХ

Псковичам предлагают заказать доставку газовых баллонов на дом

Жители города Пскова могут приобрести сжиженный газ в бытовых баллонах по цене 767 рублей за 20 килограмм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Псковтрансгаз».

Фото: tat-gaz.ru

Организация реализует сжиженный газ в бытовых 50-литровых баллонах по адресу: Псков, улица Белинского, дом №87. Время работы: понедельник - пятница с 8.30 до 12.30.

Стоимость одного баллона составляет 767 рублей. Также у псковичей есть возможность приобрести газ с доставкой, услуга обойдется в 904 рубля. Заявки на доставку баллонов по городу Пскову принимают по телефону: 8-921-210-00-04.

Вопросы можно задать по телефону: 53-26-00.