ЖКХ

С 1 марта в России запретят выбрасывать бытовую технику в мусорные баки

С марта 2022 года вступят в силу требования, не позволяющие сваливать в мусорные баки такие опасные отходы, как компьютеры. Об этом сообщает «Парламентская газета».

С 2021 года в России запрещено везти на свалки 182 вида товаров, в том числе ртутные лампы, термометры, шины, телефоны и аккумуляторы. А с 1 марта этого года начнут действовать особые требования Минприроды при обращении с шестью группами отходов. Новые нормы надо будет исполнять не только компаниям, но и гражданами. По действующим правилам им уже запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры автомобильные шины, строительные отходы, спилы деревьев и кустов, листву, траву, химические вещества, медицинские отходы, лампочки, аккумуляторы — все это надо сдавать на переработку в пункты сбора, непосредственно мусорным операторам или в магазины, если там готовы организовать прием своих отработанных товаров. Отдельно значится старая мебель — ее выбрасывать можно, только складывать ее надо не в обычный мусорный бак, а ставить на площадку для крупногабаритных отходов — обычно она находится рядом с контейнером.

Теперь к списку того, что нельзя бросать в мусорный контейнер, прибавятся бытовая техника, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски — их тоже надо будет сдавать на утилизацию.

За нарушение правил при обращении с отходами можно получить штраф. Для граждан это 1-2 тысячи рублей, а для компаний — 100-250 тысяч. За повторный проступок в течение года могут оштрафовать уже на 2-3 тысячи и 250-400 тысяч соответственно. Самая серьезная санкция предусмотрена за нарушение, из-за которого пострадали люди или окружающая среда, — в этом случае для человека штраф составит 3-4 тысячи, а для организации — 400-500 тысяч рублей.