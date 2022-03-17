ЖКХ

Парапеты отремонтировали на крыше одного из домов в Пскове

Крышу дома №12 на улице Стахановской в Пскове обновили в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонде капремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда капремонта Псковской области

16 марта работу по капремонту крыши приняла комиссия. Подрядной организацией выступило ООО «Стройград». На объекте разобрали старое кровельное покрытие, выполнили ремонт стяжки и устройство новой кровли из наплавляемых материалов. Кроме того, строители произвели ремонт вентиляционных каналов, покрасочные работы на железных конструкциях, ремонт парапетов и кабин выхода на крышу.

Работы выполнили и приняли в полном объеме, акт приемочной комиссии подписали все участники. В фонде отметили, что ранее в указанном доме был проведен капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, процент собираемости взносов составляет 95,4%.