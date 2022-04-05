ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Коммунальный ликбез», которая в эти минуты начинается в прямом эфире ПЛН-ТВ (102.6 FM). На этот раз ведущий — член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов — предлагает поговорить о сложностях капремонта жилья в Псковской области и путях их решения.

Как формируется региональная программа и краткосрочные планы ее реализации? Как обстоят дела с софинансированием капремонта домов-памятников? Как повысить собираемость платежей за капремонт в доме? Энергоэффективный капитальный ремонт скорее жив, чем мертв? Об этом и многом другом ведущий поговорит с генеральным директором Фонда капремонта Псковской области Сергеем Шарлаевым.

Напомним, «Коммунальный ликбез» — это программа, в которой ведущий Алексей Кириллов и приглашенные эксперты простыми словами рассказывают о сложных темах ЖКХ-проблематики.

Трансляция завершена