ЖКХ

Суд обязал ОЭЗ «Моглино» выплатить энергосетевой компании 43 млн рублей

Суд обязал особую экономическую зону «Моглино» выплатить в пользу электросетевой компании 43 млн 919 тысяч 115 рублей 10 копеек. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Псковской области 19 апреля, рассмотрев исковое заявление о взыскании долга и неустойки по договору.

Из указанной суммы: 29 млн 695 тысяч 142 рубля 6 копеек — основной долг, 2 млн 969 тысяч 514 рубля 20 копеек — неустойка за просрочку подписания акта, 11 млн 254 тысячи 458 рублей 84 копейки — неустойка за просрочку оплаты за период с 6 апреля 2021 года по 19 апреля 2022 года (кроме того, начиная с 20 апреля 2022 года, будет начисляться неустойка из расчета 0,1% за каждый день просрочки, рассчитанная на сумму основного долга по день фактической оплаты). Взыскали 200 тысяч рублей расходов по оплате госпошлины.

Решение суда может быть обжаловано в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде.