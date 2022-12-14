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«Псковэнергосбыт» разъяснил, что означает слово «долг» в счёте

15.12.2022 09:48|ПсковКомментариев: 0

Декабрь – время подводить итоги и отдавать долги. Возможно, именно поэтому в последний месяц года вопросы потребителей АО «Псковэнергосбыт» нередко связаны с задолженностью по счету. Публикуем ответы на несколько наиболее популярных вопросов.

 

– В квитанции указан какой-то долг, а у меня все оплачено.

– В графе «Долг» в счете за электроэнергию указана задолженность, которая образовалась на начало расчетного периода. К примеру, в счете за ноябрь указан долг по состоянию на 1 ноября. Если реальных долгов за электроэнергию у вас нет, то в этой графе вы увидите только начисление за предыдущий месяц (октябрь), которое вы оплатили в ноябре (см. графу «Оплачено в периоде»).

Фото: «Псковэнергосбыт»

Если реальных долгов за электроэнергию нет,
то в счете за ноябрь, в графе «Долг», можно увидеть только начисление за октябрь,
которое потребитель уже оплатил в ноябре (графа «Оплачено в периоде»)

– У меня большой долг, хочу его закрыть. Как заплатить без комиссии?

– На сайте АО «Псковэнергосбыт» или в центре обслуживания потребителей (там, где есть касса, подробнее по ссылке).

– Плачу пени каждый месяц, а они снова появляются, причем одни и те же! Как от них избавиться?

– Пени нужно оплачивать отдельно от начислений за электроэнергию. На почте или в банке обратите на это внимание оператора. В банковских онлайн-сервисах есть отдельная графа «Пени».

Источник: АО «Псковэнергосбыт»

Теги: #ЖКХ #псковэнергосбыт #электричество
Источник: Псковская Лента Новостей
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