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«Псковэнергосбыт» разъяснил, что означает слово «долг» в счёте

Декабрь – время подводить итоги и отдавать долги. Возможно, именно поэтому в последний месяц года вопросы потребителей АО «Псковэнергосбыт» нередко связаны с задолженностью по счету. Публикуем ответы на несколько наиболее популярных вопросов.

– В квитанции указан какой-то долг, а у меня все оплачено.

– В графе «Долг» в счете за электроэнергию указана задолженность, которая образовалась на начало расчетного периода. К примеру, в счете за ноябрь указан долг по состоянию на 1 ноября. Если реальных долгов за электроэнергию у вас нет, то в этой графе вы увидите только начисление за предыдущий месяц (октябрь), которое вы оплатили в ноябре (см. графу «Оплачено в периоде»).

Фото: «Псковэнергосбыт»



Если реальных долгов за электроэнергию нет,

то в счете за ноябрь, в графе «Долг», можно увидеть только начисление за октябрь,

которое потребитель уже оплатил в ноябре (графа «Оплачено в периоде»)

– У меня большой долг, хочу его закрыть. Как заплатить без комиссии?

– На сайте АО «Псковэнергосбыт» или в центре обслуживания потребителей (там, где есть касса, подробнее по ссылке).

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– Плачу пени каждый месяц, а они снова появляются, причем одни и те же! Как от них избавиться?

– Пени нужно оплачивать отдельно от начислений за электроэнергию. На почте или в банке обратите на это внимание оператора. В банковских онлайн-сервисах есть отдельная графа «Пени».

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Источник: АО «Псковэнергосбыт»