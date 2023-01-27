ЖКХ

Дело в лампе

После строительства загородного дома семья, переехавшая всего за пять километров от Пскова, ощутила на себе все прелести деревенского быта. Вокруг их дома не оказалось ни одного фонаря. Согласные на единственную лампочку для пяти окрестных домов, они узнали, что ждать ее придется до 2025 года. В особенностях создания сельской инфраструктуры разбиралась Псковская Лента Новостей.

«Ключом в калитку не попасть»

«На улице Рижская отсутствует наружное освещение. В темное время года затрудняется движение по улице, что является травмоопасным для взрослых и детей. Просим рассмотреть вопрос об установке освещения на нашей улице. Заранее благодарим за содействие и помощь».

Письмо с таким нехитрым содержанием в конце прошлого года отправили в администрацию жители деревни Неелово, что в пяти километрах от Пскова. Подписанты согласны были на одну единственную лампочку на пять домов. Казалось, что ее установка - дело настолько простое и будничное, что они заранее были уверены в успехе. Однако расточать благодарности оказалось преждевременно. Эта лампочка высветила неожиданные вещи.

Подбила соседей на письмо Анна, переехавшая в Неелово в этом году из Пскова. Семья купила дом на отвороте улице Рижской. Переехали в сентябре, аккурат к длинной псковской зиме с такими же длинными и темными ночами. И выяснили любопытную деталь, на которую в процессе обзаведения недвижимостью не обращали внимания: вокруг нет ни одного фонаря. Вообще.

«Ключом в калитку не попасть, - живописует Анна свою жизнь в темноте. - После пяти вечера ребенок не может выйти на улицу, казалось бы, в деревне должно быть безопаснее, чем в городе, можно дочку отпускать погулять. Но просто ничего не видно. Собаке купили ошейник с мигалкой, иначе ее на улице легко потерять. Мне страшно за старенькую маму, на улице не видно, куда наступаешь».

Анна развила бурную деятельность. Позвонила в волость, там попросили подготовить заявление с подписями всех жителей. Соседи, конечно, охотно свои автографы оставили. Вместе решили, на какой столб прикрутить лампочку, чтобы всем светила по чуть-чуть. Тем более, что столбы есть, через улицу проходит линия электропередачи.

Письмо отправили в конце декабря. А недавно получили ответ. Совсем не тот, на какой рассчитывали. В нем глава волости перечислила улицы, на которых в этом году запланирована подготовка проектов освещения и монтажные работы. Этот план был утвержден депутатами поселения за три дня до того, как жители Рижской направили свою просьбу. Что до их улицы, то «заявление будет рассмотрено при утверждении плана мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения на последующие 2024-2025 годы».

«Все это время мы будем, как кроты, ходить? - задается Анна вопросом. - Мы можем с соседями сделать себе свет за собственный счет. Наверно, на то и расчет. Но есть у волости какие-то обязательства перед нами? Пока что нам смысл этой инстанции неясен. Я вообще не понимаю, чем они занимаются, если даже оформление прописки теперь через МФЦ. Неужели одна наша лампочка так дорого стоит?»

«Никто не будет брошен»

Глава Логозовской волости Любовь Фильчагина отмечает, что фонари на улице Рижской есть, но из-за ее изломанной географии видят их не все. Она признает, что темпы решения бытовых вопросов новоселов не поспевают за темпами заселения волости.

«Волость близко к городу, - говорит она, - у нас ведется массовое строительство, жителей прибавляется с каждым годом. На территории 33 деревни, где мы ежегодно проводим работы по уличному освещению».

В качестве примера она приводит деревню Корлы, где в прошлом году фонари появились впервые за 90 лет. Любовь Фильчагина называет цифры: в прошлом году на организацию нового уличного освещения в разных населенных пунктах волость потратила 2,5 млн рублей, а ежемесячные счета за электричество приходят по 200 тысяч рублей.

«Работа не делается за одну неделю, очень много согласований, - объясняет она, как на улицах появляются фонари. - Мы выезжаем с проектировщиком, пишем заявление для заключения договора на использование опор, только тогда от сетей можем получить технические условия, и проектируем ту или иную улицу. И если из деревни Перелазово к нам обращались полтора года назад, мы не можем их бросить и побежать на улицу Рижскую».

Она просит не воспринимать сотрудников местной администрации как «сердитых теток, которые не хотят освещать улицу». По ее словам, теперь обращение жителей Рижской находится на контроле. И удовлетворить его, возможно, получится раньше 2025 года. Например, в прошлом году на сэкономленные деньги внепланово получилось осветить несколько домов в деревне Федоровщина.

«Я понимаю людей, которые купили дом, а там фонарей нет, - заверяет Любовь Фильчагина. - Попрошу успокоить наших жителей. Это один из самых важных вопросов, мы людей не оставляем. В этом году их в плане нет, но если появится возможность после перераспределения средств, мы ею воспользуемся. Никто не будет брошен».

В Псковской области начинается муниципальная реформа. Старт ей на прошлой неделе дали главы семи районов. Они обратились к губернатору Михаилу Ведерникову с просьбой создать на их территориях муниципальные округа. В региональном правительстве уже приступили к разработке областного закона.

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Как вся область разделена на районы, так и каждый район поделен еще и на волости. Везде есть своя маленькая администрация и крошечное собрание депутатов. По замыслу реформы волостные администрации станут территориальными отделами районной администрации. Михаил Ведерников поставил задачу создать эффективную модель управления. Жители улицы Рижской в деревне Неелово могли бы понять это так: главное, чтобы лампочка горела. А уж кто ее зажег, это дело десятое.

Юлия Магера