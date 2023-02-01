ЖКХ

Установка общедомовых приборов учёта происходит по двум адресам в Пскове

Установка общедомовых приборов учёта происходит по двум адресам в Пскове: улица Госпитальная, 17 и улица Максима Горького, 17. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МП «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»

«Сегодня мы снова посетим службу Центрального теплового пункта. Здесь проходят очень интересные работы, которые помогут жителям платить за услуги по отоплению не круглый год (12 месяцев фиксированную стоимость), а только в отопительный период, который длится примерно шесть месяцев, и только за потреблённые гигакалории», – отметили на предприятии.

Первое, с чего начинаются любые работы – это перекрытие стояков и демонтаж старых труб. Но прежде чем приступить к ним, нужно провести подготовительную работу.

«Естественно, что весь план работ разрабатывается значительно раньше. На объекты выходят слесари, делают необходимые заметки, всё промеряют, возвращаются на базу и приступают к изготовлению заготовки при условии, есть ли необходимые материалы.

Только когда заготовка полностью собрана и проверена, переходим к фазе "круши, ломай, демонтируй". Но всё это необходимо делать крайне аккуратно, рядом проходят и другие коммуникации, ремонтировать которые не очень хочется», – поделились подробностями сотрудники организации.

Как подчеркнули в ПТС, при должной подготовке самое длительное время занимает откачка воды, которая остаётся в трубах. Её нужно аккуратно спустить, а только потом приступать к монтажным работам, которые длятся буквально пару часов, и новое оборудование уже занимает своё место. Но смонтировать металлическую часть – это далеко не самое сложное, хоть и, безусловно, важное мероприятие.

Самым сложным является второй этап – это установка непосредственно прибора учёта, его настройка, пломбировка и монтаж телеметрии. На всех этих домах будут установлены GPS-модемы, которые в режиме реального времени будут передавать показания с общедомовых приборов учёта в абонентский отдел предприятия.

«Почему это самый сложный этап? Здесь нужно не просто "приколхозить" передающее устройство, нужно заранее смонтировать целый щит управления, проверить его работу, установить его в подвальном помещении и запустить в работу. Это занимает довольно много времени, но если быть честными, то это заслуживает отдельного рассказа», – добавили в ПТС.