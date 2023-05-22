ЖКХ

Аварийное отключение электричества произошло на шести улицах Великих Лук

Аварийное отключение энергоснабжения произошло на шести улицах в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

С 14:20 в единую диспетчерскую службу начали поступать звонки великолучан об отключении электроснабжения. Электричество отсутствовало на улицах Гастелло, Мурманской, Северной, Холмской, Ставского, 3-й Ударной Армии. По информации ЕДДС, на место аварии была направлена бригада энергетиков для установления причин отключения и принятия мер.

По состоянию на 15:25 восстановили электроснабжение абонентам на улицах Гастелло, Холмской, Ботвина, 3-й Ударной Армии.

«Причина неисправности – технологическое нарушение на кабельной линии. Принимаются все меры по устранению неисправностей.

Работы по улицам Стадионной, Рабочей, Ставского, Л. Чайкиной, Сибирцева, Р. Люксембург, Дворецкой, Виноградова, проезду Сплавному, набережной Новослободской также продолжаются», – добавили в администрации.