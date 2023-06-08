Эксперт назвал лучший способ согреть воду в период летних профилактических работ

В России ежегодно на некоторое время отключают горячее водоснабжение в жилых домах для проведения ремонтно-профилактических работ. Чтобы не лишиться привычного комфорта, лучше всего использовать накопительный электрический котел, считает руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.
«Мы привыкли к комфорту, нам нужно, чтобы были все условия: и горячая, и холодная вода. В квартирах самый оптимальный вариант – установка накопительного электрического котла. Для семьи из трех человек будет достаточно 100-150 литров, чтобы принять душ, помыть посуду. Сейчас большой выбор этого оборудования», – приводит слова Победоносцева радио Sputnik.
Важно соблюдать меры безопасности и не пытаться установить водонагревательный прибор самостоятельно, продолжил эксперт.
Если вы нагреваете воду в электрочайнике, нужно быть предельно осторожными, чтобы не получить удар током, предупредил эксперт.
«Если подставка от чайника, которая вставляется в розетку, остается на кухне, вам ничего не грозит. Но если вы приносите ее в ванную, чтобы разогревать воду в чайнике, вы рискуете получить удар током. Это связано с тем, что влажность в ванной комнате порядка 95% и выше, а все краны, все сантехническое оборудование заземлено», – добавил руководитель проектов интегрированных систем безопасности.