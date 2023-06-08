ЖКХ

Эксперт назвал лучший способ согреть воду в период летних профилактических работ

В России ежегодно на некоторое время отключают горячее водоснабжение в жилых домах для проведения ремонтно-профилактических работ. Чтобы не лишиться привычного комфорта, лучше всего использовать накопительный электрический котел, считает руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

«Мы привыкли к комфорту, нам нужно, чтобы были все условия: и горячая, и холодная вода. В квартирах самый оптимальный вариант – установка накопительного электрического котла. Для семьи из трех человек будет достаточно 100-150 литров, чтобы принять душ, помыть посуду. Сейчас большой выбор этого оборудования», – приводит слова Победоносцева радио Sputnik.

Важно соблюдать меры безопасности и не пытаться установить водонагревательный прибор самостоятельно, продолжил эксперт.

«Подключать приборы к системе горячего, холодного водоснабжения и к электричеству должны специалисты. Лучше заказать установку, а не делать это самостоятельно. Подключение к щитовому оборудованию сопряжено с определенным риском, нужно правильно проложить кабель, чтобы не было перегиба. Энергопотребление котла довольно приличное, для него нужна выделенная магистраль. При неправильном подключении часто бывает короткое замыкание, может возникнуть пожар. Лучше заплатить профессионалам, компании, которая занимается установкой», – посоветовал Победоносцев.

Смотрите также В Госдуме предложили уменьшить срок отключения горячей воды летом

Если вы нагреваете воду в электрочайнике, нужно быть предельно осторожными, чтобы не получить удар током, предупредил эксперт.

«Если подставка от чайника, которая вставляется в розетку, остается на кухне, вам ничего не грозит. Но если вы приносите ее в ванную, чтобы разогревать воду в чайнике, вы рискуете получить удар током. Это связано с тем, что влажность в ванной комнате порядка 95% и выше, а все краны, все сантехническое оборудование заземлено», – добавил руководитель проектов интегрированных систем безопасности.