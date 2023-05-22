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Россиянам рассказали, когда горячую воду перестанут отключать

В каждом российском многоквартирном доме летом на 10-14 дней отключают горячую воду для проведения профилактических работ в системе теплоснабжения. Перекрывать на это время кран ГВС не нужно, отметил председатель Московского жилищного союза Константин Крохин.

«При централизованном отключении горячей воды краны горячего водоснабжения (ГВС) отключать не надо. Гидравлические испытания (или опрессовка труб – ред.) направлены, прежде всего, на магистральные трубопроводы, которые расположены до жилого дома. Это позволяет выявить утечки и недостатки в трубопроводах. Внутри жилого дома могут проводиться свои локальные испытания, но это не связано непосредственно с отключением горячей воды, которое делается централизованно. В таком случае управляющие компании должны заблаговременно уведомлять жителей», – приводит слова Крохина радио Sputnik.

В ближайшие десятилетия отключать горячую воду в домах не перестанут, уверен эксперт.

«Централизованная система отопления позволяет недорого и надежно снабжать теплом большую часть населения страны в зимний период, поэтому она останется. Но с ростом технологических возможностей появляются современные синтетические трубы, у которых ресурс от 50 до 100 лет. Это значит, что они долго не будут повреждаться и можно будет проверять их состояние дистанционно, с использованием удаленных приборов, роботов, которые проходят по трубам. Когда мы постепенно заменим металлические трубы синтетическими, такой способ диагностики неисправностей, как гидравлические испытания, уйдет в небытие, но для этого потребуется не одно десятилетие», – считает Крохин.

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По его словам, рассчитывать стоит только на сокращение сроков отключения горячей воды.

«Самая реальная перспектива – сокращение дней на гидравлические испытания и, соответственно, сокращение сроков отключения горячей воды. Я полагаю, что не за горами восемь дней и, наверное, вполне реально увидеть и пять дней. Это достижимо, и к этому стремится жилищно-коммунальное хозяйство с учетом возможностей технологического процесса», – заключил Крохин.