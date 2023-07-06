ЖКХ

Возможность газификации 300 домов создали в островской деревне Смоленка

Распределительные сети общей протяженностью 1 км построили в рамках догазификации в деревне Смоленка Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

«В настоящее время в работе "Газпром газораспределение Псков“ находятся 24 договора на догазификацию, большинство заявителей дополнительно заключили с нами комплексные договоры на проведение работ по газификации в том числе в границах земельного участка», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.

Распределительные сети создали возможность для подключения к природному газу около 300 домовладений с учетом перспективного строительства.