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Можно ли обратиться в суд из-за нарушения сроков догазификации, уточнил Владимир Кузь

Можно ли обратиться в суд за нарушение сроков догазификации, уточнил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии регионального парламента 28 сентября.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Можно ли обратиться в суд с жалобой на Газпром за нарушение сроков? Еще одна проблема, например, на территории Псковского района открытым способом проводят трубы. Не восстанавливают, не проводят благоустройство, реакции нет», - сказал Владимир Кузь.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников ответил, что задержка сроков состоит их нескольких причин.

«Почему мы задерживаем сроки? Есть несколько причин. Большинство земель, где должны пройти сети, находится в частных руках, где до конца не определили взаимоотношение с ними», - сказал он.

Владимир Кузь уточнил, что он спрашивал про подачу иска в суд от физического лица.

«Потребителю лучше обратиться к юристу», - ответил Олег Басников.