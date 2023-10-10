ЖКХ

Система электроснабжения в регионе выработала свой ресурс — Андрей Михайлов

Система электроснабжения в Псковской области выработала свой ресурс и требует комплексной модернизации. Об этом депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Проблема архиважная для региона — это электроснабжение. Если города более-менее обеспечены электричеством в непогоду, то отдаленные населенные пункты и отдельные муниципалитеты ввиду изживающей себя инфраструктуры — нет. Линии электропередачи, трансформаторные подстанции уже не то, что пришли в негодность, они, наверное, выработали свой ресурс», - обозначил проблему Андрей Михайлов.

Депутат отметил, что вопрос о модернизации всей системы электроснабжения на территории Псковской области уже не один год расстраивают и на региональном, и на федеральном уровне. На эти цели потребуется значительное финансирование, исчисляемое в миллиардах рублей.

«Когда приезжаешь в округ, в том числе в Пушкиногорский район, и председатель колхоза высказывается, что он вынужден утилизировать молоко, потому что 2-3 суток нет электроэнергии, - это больно, обидно и сказать нечего», - продолжил гость студии.

Он пояснил, что энергетики в регионе делают все возможное, однако без модернизации системы электроснабжения проблема с перебоями электроэнергии в непогоду не решится.

Андрей Михайлов добавил, что вектор решения будет выработан и ситуация будет исправлена.