Система электроснабжения в регионе выработала свой ресурс — Андрей Михайлов

Система электроснабжения в Псковской области выработала свой ресурс и требует комплексной модернизации. Об этом депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Депутат отметил, что вопрос о модернизации всей системы электроснабжения на территории Псковской области уже не один год расстраивают и на региональном, и на федеральном уровне. На эти цели потребуется значительное финансирование, исчисляемое в миллиардах рублей.
«Когда приезжаешь в округ, в том числе в Пушкиногорский район, и председатель колхоза высказывается, что он вынужден утилизировать молоко, потому что 2-3 суток нет электроэнергии, - это больно, обидно и сказать нечего», - продолжил гость студии.
Он пояснил, что энергетики в регионе делают все возможное, однако без модернизации системы электроснабжения проблема с перебоями электроэнергии в непогоду не решится.
Андрей Михайлов добавил, что вектор решения будет выработан и ситуация будет исправлена.