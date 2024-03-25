ЖКХ

Борис Елкин: Необходимо менять тариф на обслуживание домов

Тариф на обслуживание домов необходимо менять. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Подрядчики всегда открыты для диалога, любую работу стараются максимально быстро провести. Мусор, действительно, разносит в ветреную погоду по тротуарам, зеленым зонам и дворовым территориям. Управляющие компании ведут и эту работу. Сам видел, что они разбивают старые кучи снега, которые остались с зимы. Это серьезная проблема, этот вопрос будем выносить. Это, может быть, непопулярное решение, но необходимо менять тариф на обслуживание домов. Он высокий и так, но ни у кого в тариф не заложен вывоз снега. Это существенная сумма», – рассказал Борис Елкин.

Глава города подчеркнул, что получает множество обращений по поводу вывоза снега с дворовых территорий в зимний период.

«Вывоз снега – это дорогое удовольствие. Это бремя в дворах многоквартирных домов ляжет на жителей этих домов. Без решения собственников жилья, управляющие компании сделать это не смогут, это дополнительные траты, которые многие не хотят нести. Нужно найти компромисс», – добавил Борис Елкин.