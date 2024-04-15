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ЖКХ

Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности

19.04.2024 12:44|ПсковКомментариев: 0

Сильный ветер и снег с дождем ожидаются в Псковской области и Республике Карелия. Филиалы компании «Россети Северо-Запад» в регионах работают в режиме повышенной готовности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

159 аварийных бригад и 424 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 195 дизельных генератора общей мощностью 6,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов. 

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение. 

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220.

Теги: #энергетики
Источник: Псковская Лента Новостей
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