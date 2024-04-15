ЖКХ

Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности

Сильный ветер и снег с дождем ожидаются в Псковской области и Республике Карелия. Филиалы компании «Россети Северо-Запад» в регионах работают в режиме повышенной готовности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

159 аварийных бригад и 424 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 195 дизельных генератора общей мощностью 6,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.

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Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220.