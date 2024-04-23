ЖКХ

Управляющая компания «Новый квартал» привела в порядок территорию дома в Печорах

Сотрудники управляющей компании «Новый квартал» привели в порядок прилегающую территорию к дому №3Б на улице Заводской в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: «Новый квартал»

«По просьбе жителей подстригли кусты, ликвидировали заросли, организовали подрезку сухих деревьев, демонтировали металлические погнутые конструкции, убрали мусор», – рассказали в «Новом квартале».

Кроме того, жильцов беспокоила аварийная детская площадка во дворе, состоящая на балансе муниципалитета.

«Мы обратились в администрацию Печорского муниципального округа и совместными усилиями демонтировали опасный объект. Также обсудили с собственниками дальнейшее благоустройство придомовой территории. Весенне-летний период для УК "Новый квартал" будет весьма плодотворным, в перспективе ещё много работы в целях обеспечения комфорта и безопасности жителей. ️Наша главная задача - работать на благо и в интересах людей, которые доверили нам управление своими домами», – добавили в управляющей компании.