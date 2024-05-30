ЖКХ

Внутрипоселковый газопровод построили в великолукской деревне Кислово

«Газпром газораспределение Псков» завершил строительство внутрипоселковой газораспределительной сети протяженностью 4 км для догазификации деревни Кислово Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Новые сети позволят подключить к сетевому газу 65 домовладений. На сегодняшний день в работе газовой компании находится 57 заявок от жителей Кислово, все они переведены в договоры.

«После ввода газовых сетей в эксплуатацию оперативно начнем подключение домовладений, готовых к приему сетевого топлива», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.