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«Управдом»: Кто отвечает за чистоту и порядок в подъезде и во дворе? ВИДЕО

07.06.2024 15:17|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Управдом», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 июня.

Ведущий - руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев - рассказал, кто отвечает за чистоту и порядок в подъезде и во дворе, какова периодичность уборки и список работ.

Напомним, проект «Управдом» посвящен вопросам управления многоквартирными домами. Во всех секретах и тонкостях этой непростой темы прекрасно разбирается руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев.

Теги: #управляющие организации
Источник: Псковская Лента Новостей
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