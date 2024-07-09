ЖКХ

Проект об ограничении шумных работ для «управляек» внесли в Госдуму

Депутаты Госдумы от «Новых людей» во главе с Владиславом Даванковым, Антоном Ткачёвым и Сарданой Авксентьевой внесли в Госдуму законопроект об ограничении шумных работ для управляющих компаний до 8.00.

«Внести в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации следующие изменения: 1) Часть 1.1 статьи 161 дополнить пунктом 6 следующего содержания: "6) соблюдение покоя граждан и тишины в период времени с 22 часов до 8 часов"», - сказано в проекте закона.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время на шумные работы, в частности уборку снега, спиливание деревьев, вывоз строительного мусора не распространяются ограничения, связанные с законами субъектов РФ «О соблюдении покоя граждан и тишины», пишет РИА Новости.

«Из-за отсутствия указанного запрета граждане часто жалуются на сильный шум от газонокосилок и другие работы с раннего утра, в том числе и в выходные дни. В результате граждане вынуждены испытывать стресс из-за недосыпа, хотя никакой необходимости осуществлять указанные работы с раннего утра нет. Чрезмерный шум или недосып из-за его регулярного воздействия может стать причиной появления физиологических и психологических болезней у граждан», - уточняется в ней.

Предложенное законопроектом ограничения времени на проведение шумных работ соответствуют статье 8 закона Санкт‑Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт‑Петербурге», которым запрещены шумные работы в будние дни с 22:00 до 8:00, заключается в документе.