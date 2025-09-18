ЖКХ

Внутридомовое газовое оборудование проверят в 2313 многоквартирных домах в Псковской области

Внутридомовое газовое оборудование проверяют в 2313 многоквартирных домах в Псковской области специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» в этом году, рассказал заместитель генерального директора компании, главный инженер Максим Ксенофонтов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«У нас есть график, согласно которому проводятся работы по проверке внутреннего домового газового оборудования. В этом году мы запланировали провести такие проверки в 2313 многоквартирных домах по всей области. Это работа, которая идет каждый день», - сказал Максим Ксенофонтов.

Главный инженер отметил, что при проверке специалисты осматривают все подъезды и уделяют внимание деталям. «То есть это очень большая работа, которая ведется каждый день, помимо выходных», - заключил он.