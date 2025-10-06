ЖКХ

«8:0 в пользу Кузнецкой»: в Пскове начнут поэтапную замену проблемной теплотрассы

В этом году начнется поэтапная замена старой теплотрассы на улице Кузнецкой — одной из самых проблемных в городе. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

«У нас есть собственная шуточная фраза: 8:0 в пользу Кузнецкой, — заявил Игорь Максимов. — Она старая и проблемная. Часть её проходит в теле моста, а диаметр трубы слишком мал, что не позволяет развивать центр города и подавать необходимое тепло».

По его словам, разработан проект поэтапной замены теплотрассы. Первая очередь замены коснется участка от Индустриальной до Кузнецкого моста, работы начнутся уже в этом году.

«Будет затронута части дороги, но мы постараемся минимизировать неудобства для автомобилистов», — заверил директор ПТС.

Также планируется замена теплотрассы на улице Белинского с увеличением диаметра, чтобы обеспечить развитие микрорайонов.