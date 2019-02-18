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Интерактив: «Безголовая забота о людях» на Золотой набережной
Наступила весна, тема уборки города перестала быть мега-актуальной и стала супер-мега-актуальной.
Давайте я подскажу, где можно было сэкономить денег. Работаю в районе Золотой набережной, и прилегающий парк у меня как на ладони практически каждый день. Подрядная организация убирает парк на совесть. На совесть, но без головы, ну или есть какой-то фокус в этой уборке.
Парк чистится трактором типа «Беларусь» с навесным оборудованием, также выходит бригада с лопатами или с пылесосами в зависимости от вида работ. На набережную завезена и просто насыпана горой куча мелкого песка (около Троицкого моста), которым все посыпается щедрым слоем, еще механизированная посыпка песчано-соляной смесью в парк регулярно приезжала, когда снег был.
Уважаемые городские власти и подрядчики, все кто гуляет в парке тщательно обходят грязевые дорожки, которые оставляет ваша техника в безголовой заботе о людях. Дети, которых здесь много, вместо того, чтобы наслаждаться снегом хлюпают по грязи. С началом снегопада родители мигом выбегают на улицу с санками, чтобы покатать детей по чистому снегу, пока его не полили грязью. Если приезжает уборочный трактор, то он пролетает по вверенной территории с явным превышением скорости. Хорошо, что еще никого не переехал.
Сейчас снег в парке успешно побороли. Снег сошел, а весь песок остался толстенным слоем на газонах. Вот я сомневаюсь, что газонная трава взойдет после того, что по ней ездили всю зиму и посыпали песком и солью. В дополнение к этому уже разрушен поребрик вдоль велосипедной дорожки, ее тоже «заботливо» расчищали, хотя ширина щеток и отвала трактора существенно превышали ширину велосипедной дорожки. Кусты вдоль дорожек массово вкатаны в грязь и уже точно не оживут.
Почему во всем городе песок не убирают, а сметают на обочину/газон?
У подрядчка предусмотрены обязательства по восстановлению газонов и зеленых насаждений?
Уверена, что если эту территорию не убирать вовсе, то и денег сэкономим, и людям будет приятнее там гулять, именно гулять, а не пробегать, стараясь не забрызгаться по уши грязью. Возможно, имеет смысл расчищать лишь пешеходную дорожку малогабаритной техникой, а велосипедную не трогать вообще, чтобы люди могли хотя бы детишек на санках прокатить. На сэкономленные средства можно закупать более эффективные средства борьбы с гололедом, например,гранитную крошку.
И еще один важный момент. Экосистема парка за последние 3 или 4 года была нарушена. Раньше здесь были зимой синицы и другие мелкие птицы, теперь их нет, техника их просто распугала, остались лишь галки и голуби (не считая уток на реке). Пропали насекомоядные птицы, стали массово болеть деревья. Шаровидные ивы через дерево поражены короедами и рискуют погибнуть полностью.
В Германии (и не только там) даже в больших городах парки не обслуживаются зимой. Это разумный и взвешенный подход. Парки - это не только место отдыха людей, но и кусочек природы в городе и это необходимо учитывать при их обслуживании.
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Интерактив: «Безголовая забота о людях» на Золотой набережной
Наступила весна, тема уборки города перестала быть мега-актуальной и стала супер-мега-актуальной.
Давайте я подскажу, где можно было сэкономить денег. Работаю в районе Золотой набережной, и прилегающий парк у меня как на ладони практически каждый день. Подрядная организация убирает парк на совесть. На совесть, но без головы, ну или есть какой-то фокус в этой уборке.
Парк чистится трактором типа «Беларусь» с навесным оборудованием, также выходит бригада с лопатами или с пылесосами в зависимости от вида работ. На набережную завезена и просто насыпана горой куча мелкого песка (около Троицкого моста), которым все посыпается щедрым слоем, еще механизированная посыпка песчано-соляной смесью в парк регулярно приезжала, когда снег был.
Уважаемые городские власти и подрядчики, все кто гуляет в парке тщательно обходят грязевые дорожки, которые оставляет ваша техника в безголовой заботе о людях. Дети, которых здесь много, вместо того, чтобы наслаждаться снегом хлюпают по грязи. С началом снегопада родители мигом выбегают на улицу с санками, чтобы покатать детей по чистому снегу, пока его не полили грязью. Если приезжает уборочный трактор, то он пролетает по вверенной территории с явным превышением скорости. Хорошо, что еще никого не переехал.
Сейчас снег в парке успешно побороли. Снег сошел, а весь песок остался толстенным слоем на газонах. Вот я сомневаюсь, что газонная трава взойдет после того, что по ней ездили всю зиму и посыпали песком и солью. В дополнение к этому уже разрушен поребрик вдоль велосипедной дорожки, ее тоже «заботливо» расчищали, хотя ширина щеток и отвала трактора существенно превышали ширину велосипедной дорожки. Кусты вдоль дорожек массово вкатаны в грязь и уже точно не оживут.
Почему во всем городе песок не убирают, а сметают на обочину/газон?
У подрядчка предусмотрены обязательства по восстановлению газонов и зеленых насаждений?
Уверена, что если эту территорию не убирать вовсе, то и денег сэкономим, и людям будет приятнее там гулять, именно гулять, а не пробегать, стараясь не забрызгаться по уши грязью. Возможно, имеет смысл расчищать лишь пешеходную дорожку малогабаритной техникой, а велосипедную не трогать вообще, чтобы люди могли хотя бы детишек на санках прокатить. На сэкономленные средства можно закупать более эффективные средства борьбы с гололедом, например,гранитную крошку.
И еще один важный момент. Экосистема парка за последние 3 или 4 года была нарушена. Раньше здесь были зимой синицы и другие мелкие птицы, теперь их нет, техника их просто распугала, остались лишь галки и голуби (не считая уток на реке). Пропали насекомоядные птицы, стали массово болеть деревья. Шаровидные ивы через дерево поражены короедами и рискуют погибнуть полностью.
В Германии (и не только там) даже в больших городах парки не обслуживаются зимой. Это разумный и взвешенный подход. Парки - это не только место отдыха людей, но и кусочек природы в городе и это необходимо учитывать при их обслуживании.
Ольга Савицкая