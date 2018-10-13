Недвижимость

Псковский кооператив «Строим Вместе» принял участие во Всероссийском жилищном конгрессе

Председатель совета псковского потребительского приобретательского кооператива «Строим Вместе» Елена Покутняя приняла участие во Всероссийском жилищном конгрессе, который состоялся в Петербурге на прошедшей неделе. На крупнейшем деловом мероприятии в сфере недвижимости присутствовала политическая и бизнес-элита большинства российских регионов, ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году конгресс собрал более 3400 участников. В рамках мероприятия они посетили конференции, круглые столы, панельные дискуссии, бизнес-тренинги и бизнес-туры по различной тематике.

На конгрессе выступили представители федеральной и региональной власти, топ-менеджеры крупных финансовых структур и предприятий России, руководители строительных компаний и агентств недвижимости. Проведено более 400 мероприятий, посвященных жилищному строительству, риэлторскому бизнесу, ипотечному кредитованию, малоэтажному загородному строительству, коммерческой и зарубежной недвижимости, информационным технологиям, рекламе и PR, межрегиональным сделкам, а также образованию и подготовке кадров на рынке недвижимости.

Председатель псковского кооператива «Строим Вместе» Елена Покутняя приняла активное участие в конференции «Накопительные схемы приобретения жилья: проблемы и перспективы», которая состоялась в рамках конгресса. Ведущими и главными докладчиками на ней выступили председатель секции Экспертного совета комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, член Экспертного совета Правительства РФ, первый вице-президент МАИФ Валерий Казейкин и вице-президент МАИФ, куратор федерального проекта МАИФ «Возродим сильную Россию кооперативами», соразрабодчик Национального переселенческого проекта «Твой дом - твое Отечество» Алексей Швалев.

Своим многолетним опытом в рамках мероприятия поделилась председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (Казахстан, Алматы) Ляззат Ибрагимова. Она рассказала, что участие населения в данной сберегательной программе поддерживается государством в виде выплат денежных премий. Участники конференции услышали и выступление руководителя Дирекции по развитию ипотечно-накопительных механизмов и программ Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан (г. Уфа) Евгения Декатова. Данная программа охватывает значительную часть населения Республики, так как поддерживается на уровне власти.

«По итогам конференции можно с уверенностью сказать, что накопительные схемы приобретения жилья вызывают большой интерес среди населения, так как не у всех есть возможность приобрести жилье самостоятельно или получить банковский кредит», - рассказала Елена Покутняя.

Напомним, что потребительское общество (ПО) ППК «Строим Вместе» уже 15 лет успешно работает в Пскове и предлагает рациональное и экономически выгодное решение жилищного вопроса.

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