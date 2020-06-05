Недвижимость

В России вырос объем выданных ипотечных кредитов

В мае 2020 года выдача жилищных кредитов выросла на 3% к аналогичному месяцу прошлого года. Это следует из данных бюро кредитных историй ОКБ.

Основная причина увеличения показателя заключается в программе государственной поддержки, которая подразумевает оформление ипотечного займа на квартиру в новом жилье под 6,5%.

«Поддержку ипотеке оказало снижение ключевой ставки и новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки», — цитирует генерального директора ОКБ Артура Александровича газета «Известия».

В опрошенных банках из топ-20 по размеру ипотечного портфеля рассказали, что на эту программу приходится от 50 до 85% выданных кредитов. Ее действие закончится 1 ноября 2020 года. Эксперты полагают, что после этого произойдет очередное падение объема выдач, потому что платежеспособный спрос населения будет удовлетворен в летние месяцы.