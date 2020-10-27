Недвижимость

В России увеличат число военных, имеющих право на получение жилья вне очереди

Возможность для военных получить жилье вне очереди может быть расширена. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ, сообщает пресс-служба федерального парламента.



Источник: voenadvokat.ru

Проект закона направлен на уточнение порядка обеспечения жилыми помещениями или жилищной̆ субсидией̆ военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в том числе в части внеочередного обеспечения жилыми помещениями, а также на совершенствование механизма обеспечения военных жильем

Проектом закона закрепляется положение о том, что за военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, направленными за пределы территории Российской̆ Федерации, и членами их семей̆ сохраняется право пользования занимаемыми специализированными жилыми помещениями на все время их пребывания за границей.

Также вносятся изменения, закрепляющие право на внеочередное предоставление жилья еще ряду военнослужащих. Так, на него смогут претендовать Герои РФ либо военные, отслужившие 10 лет и более, признанные негодными к службе по состоянию здоровья. Кроме того, право закрепляется за контрактниками на воинских должностях, для которых штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, признанных ограниченно годными к службе и подлежащих увольнению.

Помимо этого, для размещения военных контрактной̆ службы (сержантов и старшин, солдат и матросов) в жилых помещениях введена норма, согласно которой̆ они до достижения общей̆ продолжительности службы по контракту 10 лет обеспечиваются жилыми помещениями в общежитиях, а в случае их отсутствия - служебным жильем из расчета 12 квадратных метров на одного человека.

При этом законопроектом закрепляется, что служебное жилье сержантам и старшинам, солдатам и матросам, имеющим общую продолжительность военной̆ службы более 10 лет, а также офицерам, прапорщикам и мичманам предоставляется из расчета 18 квадратных метров на одного человека.