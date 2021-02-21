Недвижимость

Вопрос о строительстве дома на ближнем Завеличье обсудят на публичных слушаниях

Публичные слушания для обсуждения проекта постановления администрации Пскова о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - многоквартирного дома этажностью не выше 8 этажей со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, пройдут в зале заседаний Псковской городской Думы во вторник, 9 марта. Начало в 18.00.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, речь идет о земельном участке с кадастровым номером 60:27:0050218:463, с видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка», расположенном недалеко от домов №№17 и 19 по Петровскому переулку. Данный участок находится в территориальной зоне Ж1 (это зона многоэтажной жилой застройки в 5-10 этажей).

С целью обеспечения соблюдения всех необходимых санитарно-противоэпидемических требований участникам публичных слушаний, желающим очно присутствовать на них, рекомендуется заблаговременно, до 15.00 5 марта, сообщить о своем намерении в оргкомитет по телефону 29-03-00.