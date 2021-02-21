Недвижимость

Строительство многоэтажки на ближнем Завеличье стало предметом для дискуссии

В Пскове прошли публичные слушания по вопросу строительства жилого дома на ближнем Завеличье. Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 60:27:0050218:463, с видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка», расположенном недалеко от домов №№17 и 19 по Петровскому переулку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Данный участок находится в территориальной зоне Ж1 (это зона многоэтажной жилой застройки в 5-10 этажей).

По проекту здесь планируется строительство дома не выше 8 этажей со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. Как сообщил в своем докладе начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Николай Виноградов, ранее этот вопрос уже рассматривался на заседании комиссии по землепользованию и застройке города, но был отклонен.

Участвовавшие в публичных слушаниях жители близлежащих домов высказали обеспокоенность планируемым строительством. В частности, их волновал вопрос недостаточного количества парковочных мест для жителей дома, поскольку в доме будут расположены кафе и магазины. Их поддержали заместитель главы Пскова Александр Баев и депутат гордумы Федор Постнов. «Застройщик должен сначала продумать, как решить проблему парковки, а потом уже приступать к решению остальных вопросов», - подчеркнул Александр Баев.

По итогам слушаний было решено не давать добро на проект до тех пор, пока жители не получат ответы на все интересующие их вопросы. Комиссии по землепользованию и застройке Пскова рекомендовано не предоставлять разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.