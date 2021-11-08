Недвижимость

Новое агентство недвижимости открылось в Пскове

Недвижимость - это то, что большинство людей покупают один раз в жизни. Кому довериться в столь ответственный момент? Можно ли обменять старую квартиру на новостройку? Как при этом оформить документы без утомительного хождения по инстанциям? Ответы на все эти вопросы знают в новом агентстве недвижимости «ЛУГ Риэлт».

1 декабря в офисе ГК «ЛУГ» царило праздничное оживление. Шарики, фотозона и звучащие со всех сторон поздравления - в этот день открылось новое агентство недвижимости «ЛУГ Риэлт».

«"ЛУГ Риэлт" - это структурное подразделение группы компаний "ЛУГ" - крупнейшего риэлтора Псковской области, который прославился строительством жилой и коммерческой недвижимости, торговых комплексов. Группа компаний имеет многолетнюю положительную репутацию в регионе. Теперь пришло время, когда нужно помочь нашим людям приобрести новое жилье и переехать!» - отметила директор по продажам ГК «ЛУГ» Светлана Сибилькова.

Новое агентство будет работать по программе «Трейд ин», которую псковичи уже могли попробовать при купле-продаже автомобилей или бытовой техники.

«Мы поняли, что очень многие, обладая жильем, которое уже утратило свою актуальность, желают его реализовать и приобрести квартиру в новостройке. При этом хотелось бы, как сейчас принято, получить весь комплекс услуг в одном окне. Поэтому мы открываем агентство недвижимости, где можно купить, продать квартиру и зарегистрировать сделку в одном месте», - пояснила Светлана Сибилькова.

Среди преимуществ нового агентства директор по продажам назвала его принадлежность к крупной компании, что гарантирует безупречную деловую репутацию и высокую степень надежности. Кроме того, агентство предоставляет возможность получить взамен старой квартиры новостройку по фиксированной цене. Это очень выгодно, поскольку сегодня на рынке цены растут на все, добавила Светлана Сибилькова.

«Важно отметить: в нашем регионе работа агентства недвижимости по программе "Трейд ин" - это пилотный проект. Сегодня наше агентство торжественно открывается, но технически мы работаем по этой программе уже больше месяца. Без излишнего хвастовства скажу, за это время мы приобрели положительный опыт!» - заключила директор по продажам.

Светлана Сибилькова представила собравшимся директора новоиспеченного агентства недвижимости Андрея Шаповалова и открыла «золотым ключиком» новое помещение в длинном коридоре ГК «ЛУГ». Торжественный фуршет продолжился уже в стенах офиса.

«Мы неправильно зашли в это помещение! - взял слово заместитель по рознице управляющего Псковским отделением «Сбербанка» Игорь Трепов. - Первым, по традиции, должен был зайти Сберкот! Мы специально для вас выбрали кота, сидящего на диване. Он расслабляется, ведь у него выполнен весь план и успешно заключены все сделки».

Игорь Трепов назвал ГК «ЛУГ» крупнейшим партнером «Сбербанка».

«Каждая четвертая сделка по ипотеке проходит с вами. И мы очень рады, что вы развиваете свой бизнес во время пандемии, когда другие люди наоборот пытаются ужаться. Вы решили использовать все возможности для развития. Поэтому желаем вам успехов!» - заключил представитель «Сбербанка».

Светлана Сибилькова в ответ напомнила, что «Сбербанк» был первой компанией, в сотрудничестве с которой ГК «ЛУГ» вышел на использование востребованных сегодня электронных сервисов.

«Ученые выяснили, что для счастья человеку всегда нужно иметь возможность выбора. И у клиентов ГК "ЛУГ" такая возможность есть! Они могут выбрать банк-партнер для заключения сделки - Сбербанк или ВТБ. Хочу сказать, что банк ВТБ - это история нашего успеха. Мы занимаемся не только жилой, но и коммерческой недвижимостью. Благодаря тому, что ВТБ поверили в наш проект, мы смогли построить первый и единственный в регионе аквапарк и ТРЦ "Акваполис". Это все заемные средства ВТБ! Счастье работать с такими партнерами!» - сказала Светлана Сибилькова.

Заместитель управляющего банка ВТБ Татьяна Хаустова подчеркнула, что непростой для бизнеса год ГК «ЛУГ» заканчивает с «новым детищем» и назвала это смелым шагом.

«Пусть это будет прибыльное и радостное дело. Желаем всем реализации смелых идей, которые ждут впереди. А коллективу, в первую очередь, - здоровья, выполнения всех задач и развития!» - выступила Татьяна Хаустова.

Руководитель ГК «Центр кровельных и фасадных систем» Денис Иванов рассказал, что его компания сотрудничает с ГК «ЛУГ» уже около 10 лет.

«Здесь работают профессионалы! К ним можно всегда прийти с уверенностью, что получишь желаемое! Группа компаний построила многие наши торговые центры и аквапарк. Это те объекты, в которые не стыдно прийти и привести гостей. Псков стал более современным. То, что они идут дальше и открывают новое агентство недвижимости, имея уже определенное имя на рынке, - это хорошо!» - добавил Денис Иванов.

В заключение Светлана Сибилькова поблагодарила поддержавшего ее идею создания нового агентства недвижимости Яна Лузина, руководителя агентства Андрея Шаповалова и всех сотрудников ГК «ЛУГ».

Рынок недвижимости в Пскове стремительно развивается. Псковичам больше не нужно беспокоиться о продаже старой квартиры при покупке новостройки. Написанные от руки объявления у подъездов также уходят в прошлое, ведь теперь можно выгодно обменять старое жилье на новое по программе «Трейд ин» от агентства «ЛУГ Риэлт».

Екатерина Мазепина