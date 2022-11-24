Недвижимость

Горячие линии организует псковский Росреестр 29 ноября и 1 декабря

Две тематические горячие линии состоятся в управлении Росреестра по Псковской области на этой неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

С 10:00 до 11:00 29 ноября начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко ответит на вопросы относительно профилактики и противодействия коррупции. Можно позвонить по телефону в Пскове 68-70-76.

С 10:00 до 11:00 2 декабря заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Светлана Пютцеп ответит на вопросы заявителей, связанные с разъяснением обязательных требований земельного законодательства РФ. Можно позвонить по телефону в Пскове 68-74-42.