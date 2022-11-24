Недвижимость

Комфортные трехкомнатные квартиры в новом ЖК «Александровский посад» предлагают псковичам

Комфортные трехкомнатные квартиры в жилом комплексе «Александровский посад» предлагают псковичам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Строим в Пскове».

Фото здесь и далее: пресс-служба компании «Строим в Пскове»

«В ЖК "Александровский посад" гармонично сочетаются уют пригородного проживания с ритмом современного города. Молодой перспективный район, в котором расположены в шаговой доступности детский сад, магазины, автоцентр, остановки общественного транспорта и многое другое. Также в скором времени в ЖК "Александровский посад" планируется возведение школы, спортивной площадки и торгового центра», - заметили в компании.

«Александровский посад» имеет очень удачное расположение - он находится в 15 минутах от Запсковья, Завеличья и центра города Пскова. Транспортное сообщение со стороны центра происходит через улицу Леона Поземского, по улице Шоссейной, с другой стороны - по объездной дороге, которая соединяется с трассой Рижского направления и дорогой Санкт-Петербург - Киев. Близкая удаленность от города позволяет добраться до комплекса любым доступным способом как пешком, на автомобиле, так и на автобусе и маршрутном такси.

Каждая квартира в ЖК «Александровский посад» – это тщательно продуманное пространство, в котором так просто создать комфорт, отметил застройщик.

«Трехкомнатные квартиры от 73,1 квадратных метра выходят на северо-западную и юго-западную сторону дома, благодаря чему в знойные летние дни в квартире всегда будет комфортно, а по утрам можно наблюдать не менее прекрасный рассвет», - уточнили в компании.

Более подробную информацию о наличии квартир можно узнать в отделе продаж на улице Алмазной, 7 или по телефону: 8 (8112) 460-000, а также на сайте:

Застройщик: ООО СЗ «ЛИДЕРГРУПП», ИНН: 6037005574.

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