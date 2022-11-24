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Недвижимость

Виталий Козырев рассказал об изменениях для владельцев недвижимости с 2023 года

12.12.2022 12:33|ПсковКомментариев: 0

Наступающий 2023 год принесет с собой не только новые надежды, но и изменения, которые напрямую касаются сферы недвижимости. Они коснуться и тех, кто в ней живет или работает, а так же тех, кто просто соприкасается с ней в обычной жизни. О том, какие изменения в сфере недвижимости вступят в силу в 2023 году, Псковской Ленте Новостей рассказал эксперт в области земельного права, недвижимости и строительства - юрист, кадастровый инженер, директор компании «Земля и право», председатель Общественного совета при управлении Росреестра по Псковской области Виталий Козырев.

 

- Виталий Михайлович, какие изменения ожидают псковичей в сфере недвижимости в 2023 году?

- В следующем году владельцев недвижимости ждет ряд изменений. Подробнее расскажу о главных из них:

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

С 1 марта 2023 года работы, выполненные в рамках капитального ремонта многоквартирного дома, не будут оплачены регоператором до тех пор, пока акт приемки не будет подписан представителем органа местного самоуправления и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений дома (когда такой ремонт проводился на основании решения общего собрания). По действующим же правилам достаточно провести согласование акта с указанными лицами (их подписи не требуются). В срок до 1 марта региональные власти должны утвердить порядок и сроки подписания акта приемки работ по капремонту (Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 100-ФЗ).

Также с марта 2023 года перечень работ и услуг, которые относятся к капитальному ремонту и оплачиваются за счет взносов на него, будет определять каждый регион самостоятельно, с учетом общего федерального перечня, предусмотренного ст. 166 ЖК РФ. А при предоставлении гражданину компенсации его расходов на оплату взносов на капремонт запрещается требовать от него правоподтверждающие документы: решение должно приниматься на основе информации, полученной в рамках межведомственного взаимодействия (Федеральный закон от 7 октября 2022 г. № 378-ФЗ).

При том, что рост тарифов на оплату ЖКУ заморожен на весь 2023 год, взносов на капремонт это не коснется: они не входят в перечень коммунальных услуг - а значит, действие предельных индексов на них не распространяется. Во многих регионах уже объявили о предстоящем повышении взносов на капремонт. Например, размер взноса на капитальный ремонт в Псковской области в 2023 году увеличится на 8% при максимально возможных девяти. Так, за квадратный метр общей площади квартиры в домах без лифта жители региона будут платить 9,24 рублей, в домах с лифтом – 10,56 рублей.

ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ПЕРЕРАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

В марте 2023 года вступят в силу поправки в действующие Правила предоставления коммунальных услуг № 354, согласно которым регоператоры по вывозу ТКО обязаны будут делать перерасчет за период временного отсутствия жильцов в квартире или доме. Отказать по причине отсутствия методики перерасчета больше не удастся: формулы перерасчета утверждены Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2022 № 2076).

ВВОДЯТСЯ КРИТЕРИИ КВАЛИФИКАЦИИ ИМУЩЕСТВА В КАЧЕСТВЕ ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО

С 1 марта 2023 года уточняется понятие зданий и сооружений, как они создаются и как могут образоваться. Определено, что здания и сооружения создаются только в результате строительства. Это призвано помочь собственнику дифференцировать принадлежащее ему имущество на движимое и недвижимое и прекратить практику регистрации права собственности на асфальтовое покрытие, замощение и др.

При этом, здания и сооружения могут быть образованы в результате раздела другого здания, сооружения или единого недвижимого комплекса или объединения нескольких недвижимых вещей – зданий, помещений, машино-мест. Закрепление в Гражданском кодексе РФ возможности образования здания путем объединения зданий должно упростить жизнь собственникам смежных зданий. Равно как возможность раздела одного здания на здания, а не на помещения, расширит возможности их собственников при намерении распорядиться ими (Федеральный закон от 21.12.2021 № 430-ФЗ).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ БЕЗ ТОРГОВ

С 1 января граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства смогут без торгов получить в аренду на срок до 5 лет земельные участки сельскохозяйственного назначения из государственной или муниципальной собственности для ведения своей деятельности. При этом, изменение целевого назначения земельного участка и его передача третьему лицу, не допускается. Так же, запрещается передавать земельный участок в субаренду, в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив (Федеральный закон от 14.07.2022 № 316-ФЗ).

ОТМЕНА ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ НЕДВИЖИМОСТИ, НАЛОГ ПО КОТОРОЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

С 2023 года отменяется отчетность в отношении недвижимости, налог по которой рассчитывается исходя из ее кадастровой стоимости. Налоговая инспекция будет самостоятельно исчислять налог и направлять налогоплательщику сообщения об исчисленных суммах налога (Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 305-ФЗ).

БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННИКАМ ИНФОРМАЦИИ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦАХ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ

С 1 января собственникам объектов недвижимости будут предоставляться персональные данные зарегистрированных в жилом помещении: Ф.И.О., дата и место рождения, дата постановки на регистрационный учет, а по иностранным гражданам - также дополнительно сообщат их гражданство и срок регистрации. При этом получать согласие граждан, зарегистрированных в жилом помещении не потребуется (Федеральный закон от 14.07.2022 № 304-ФЗ).

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ В ОРГАН РЕГИСТРАЦИИ БЕЗ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

С 2023 года будет доступна функция подачи заявления через личный кабинет на сайте Росреестра или через региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Теперь через личный кабинет без электронно-цифровой подписи (ЭЦП) собственник сможет подать заявление на государственный кадастровый учет и регистрацию прав. Напомню, что сейчас подать заявление на кадастровый учет и регистрацию прав можно на бумажном носителе при личном посещении МФЦ, либо в ФГБУ «ФКП Росреестра», либо заказать выездной прием за отдельную плату, а также в электронном виде через сайт госуслуг или Росреестра при заверении усиленной квалифицированной ЭЦП (Федеральный закон от 30.04.2021 № 120-ФЗ).

РАСШИРЕНИЕ СОСТАВА СВЕДЕНИЙ ЕГРН

С 1 января меняется состав сведений о назначении объекта, которые вносятся в кадастр недвижимости. Исключаются такие назначения как: жилое строение и жилое. Добавляется «жилой дом». Теперь назначение объекта будет указываться из списка: нежилое, многоквартирный дом, садовый дом, жилой дом.

Кроме того, дополняются сведения о земельных участках для государственных или муниципальных нужд:

- образован ли участок путем перераспределения земель;

- решение о изъятии земельного участка или расположенного на нем объекта;

- о расположении земельного участка или расположенного на нем недвижимого объекта в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель.

В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) появится новый раздел «перечень координат пунктов геодезической основы в местных системах координат кадастровых округов». В реестр границ будут вноситься сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, территориальных зонах, территориях объектов культурного наследия. Более того, в реестр границ будут вносятся сведения о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд (Федеральный закон от 30.04.2021 № 120-ФЗ).

СОКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ВЫПИСКАХ ИЗ ЕГРН

С 1 марта 2023 года персональные данные в сведениях ЕГРН перестают быть публичными. Таким образом, персональные данные собственника объекта недвижимости не будут включаться в выписку ЕГРН. Выписку с данными о правообладателе можно будет получить только через нотариуса или с разрешения самого правообладателя (Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ).

ОПЛАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРН ОДНИМ ПЛАТЕЖОМ

Граждане смогут оплачивать предоставление сведений из ЕГРН в многофункциональных центрах предоставления государственных или муниципальных услуг (МФЦ) одним платежным документом. Напомню, что сейчас оплата за предоставление сведений из ЕГРН при обращении в МФЦ производится двумя квитанциями. С 1 января граждане смогут оплачивать данную госуслугу одним платежным документом. Это сделает процедуру получения выписок еще более удобной и быстрой (Федеральный закон от 21.11.2022 № 448-ФЗ).

УМЕНЬШАЕТСЯ РАЗМЕР ГОСПОШЛИНЫ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

С 1 января вступает в силу закон, вносящий поправки в пункт 1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ, которыми для случаев государственной регистрации соглашений об изменении или расторжении договоров аренды, зарегистрированных в ЕГРН, установлен отдельный размер госпошлины: 350 рублей для физически лиц и 1 тыс. рублей для юридических лиц (Федеральный закон от 05.12.2022 № 493-ФЗ).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРН БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ППК «РОСКАДАСТР»

С 2023 года предоставление сведений из ЕГРН будет осуществлять ППК "Роскадастр", соответственно, в реквизитах форм выписок полное наименование органа регистрации прав заменено на полное наименование ППК «Роскадастр» (Приказ Росреестра от 08.10.2021 № П/0458).

ВВОДИТСЯ НОВАЯ ФОРМА ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРН

С 1 января предусмотрена новая форма выписки из ЕГРН «Об установленных в пользу отдельного лица ограничениях прав и (или) обременениях объекта недвижимости». Кроме того, выписка «о зоне с особыми условиями использования территорий» будет дополнена информацией о территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд (Приказ Росреестра от 08.10.2021 № П/0458, который вносит изменения в Приказ Росреестра от 04.09. 2020 № П/0329 об утверждении форм выписок из ЕГРН.).

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРН БЕЗ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Выписка из ЕГРН, запрашиваемая на едином портале об основных характеристиках и зарегистрированных правах в форме электронного документа с 31 марта 2023 года может не включать в себя графическую часть (план, чертеж, схему), по желанию заявителя. Это будет возможно сделать путем проставления соответствующей отметки в графе «без графической части (не включать план, чертеж, схему)» запроса (Приказ Росреестра от 04.07.2022 № П/0264).

УТОЧНЕНЯЮТСЯ НОВЫЕ ФОРМЫ ГРАФИЧЕСКОГО И ТЕКСТОВОГО ОПИСАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

С 1 января будут уточнены новые формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, требования к точности определения координат характерных точек их границ (Приказ Росреестра от 26.07.2022 № П/0292).

- Какие еще изменения в сфере недвижимости могут произойти в 2023 году?

На федеральном портале проектов нормативно-правовых актов размещены два законопроекта разработанные Росреестром: «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», которые также, регулируют отношения в сфере недвижимого имущества, и очевидно будут приняты и вступят в силу в 2023 году.

ВВОДИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА НА ВОЗВЕДЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ

Сейчас застройщику дается три года, чтобы начать работы на участке, и 10 лет – на завершение строительства жилого дома. А вот обязанности зарегистрировать построенный объект нигде не прописано. Теперь регистрация права собственности на возведенный частный дом станет обязательной для граждан. В случае несоблюдения сроков арендодатель будет иметь право расторгнуть договор в одностороннем порядке. А недвижимость – вне зависимости от степени готовности – могут выставить на торги.

ВВОДИТСЯ ПОНЯТИЕ «ОСВОЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

Также вводится такое понятие, как освоение земельного участка, и устанавливаются конкретные сроки. Под этим понимается снос имеющихся объектов, подготовка документации для капстроительства, приведение участка в надлежащее состояние (очистка от насаждений и мусора), возведение некапитальных объектов и временных сетей, рекультивация, установка ограждений.

Кроме того, собственники земельных участков обязаны использовать объекты капитального строительства в соответствии с установленным видом разрешенного использования. До сих пор это не очень-то контролировалось.

- Виталий Михайлович, какие выводы можно сделать?

Нельзя сказать, что новеллы радикально изменят правоотношения в области недвижимости в 2023 году. Тем не менее, чтобы строить планы на будущее, об этих поправках следует иметь хотя бы самое общее представление.

Теги: #недвижимость #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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